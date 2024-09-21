В результате удара Израиля по ливанской столице Бейрут погибли 20 командиров из элитного подразделения «Радван», которое относится к радикальному шиитскому движению «Хезболла». Об этом пишет Axios со ссылкой на израильского чиновника.

«При атаке погибло высшее командование «Сил Радвана» — около 20 командиров», — заявил собеседник издания.

Днем 20 сентября в израильской армии отчитались о нанесении «точечного удара по Бейруту». В пресс-службе добавили, что указания для гражданского населения остаются без изменений.

Al Jazeera сообщал, что после «мощного взрыва» дым поднимался над южным пригородом ливанской столицы Дахия. Целью этого нападения телеканал назвал высокопоставленного командира «Хезболлы». Агентство Reuters со ссылкой на ливанские источники уточнило, что речь идет о командующем операциями шиитского движения — Акиле.

Позднее ЦАХАЛ подтвердил, что Акиль убит, наряду с ним погибли и несколько членов «Радвана». Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил на пресс-конференции, что Акиль и командиры подразделения «Радван» были убиты, когда проводили совещание под одним из зданий, передает Axios.

Ибрагим Акиль — один из основателей военного крыла «Хезболлы». Он разыскивался США за причастность к взрыву американского посольства в Бейруте в апреле 1983 года в результате которых погибли 63 человека. Также его обвиняли в нападении на казармы морской пехоты США в октябре того же года, когда погиб 241 американский военнослужащий. За информацию об Акиле Вашингтон объявил вознаграждение в размере до $7 млн. Неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что Акиль заменял Фауда Шукра на посту главного военного командира «Хезболлы» после того, как тот был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту в конце июля. Другой собеседник издания назвал смерть Акиля «огромным ударом» по военной структуре командования и управления «Хезболлы».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара по зданию на юге Бейрута погибли по меньшей мере 12 человек и еще десятки получили ранения, пишет Axios. Ливанское Национальное агентство новостей указывало, что среди жертв оказались пятеро детей. Два удара истребителя F-35 пришлись по жилому району, добавило агентство.

Профессор Американского университета в Бейруте Рами Хури заявил в разговоре с Al Jazeera, что эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» кажется неизбежной. По его словам, проблема заключается в том, что Израиль множество раз «безуспешно» пробовал победить «Хезболлу».

Axios также указал, что удар по Бейруту может привести к дальнейшей эскалации боевых действий между Израилем и «Хезболлой», что грозит «тотальной войной». По словам собеседника издания, Израиль пришел к выводу, что ему не удастся достичь дипломатического решения ситуации на северной границе, не пройдя через военную эскалацию.