Израильские военные нанесли удар по столице Ливана, в результате которого был убит один из командиров радикального шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Акиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным ливанского Минздрава, погибли восемь человек, еще 59 пострадали.

В израильской армии отчитались о нанесении «точечного удара по Бейруту». В пресс-службе добавили, что указания для гражданского населения остаются без изменений.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на ливанские источники, что целью удара был Акиль, командующий операциями «Хезболлы». ЦАХАЛ позже подтвердил, что Акиль убит, наряду с ним погибли и несколько членов элитного подразделения «Хезболлы» «Радван».

Ибрагим Акиль был объявлен в розыск в США за его причастность к взрыву посольства США в Бейруте в апреле 1983 года, жертвами которого стали 63 человека, и за нападение на казармы морской пехоты США в октябре того же года, когда погиб 241 американский военнослужащий. За информацию об Акиле Вашингтон объявил вознаграждение в размере до $7 млн.

Ливанское Национальное агентство новостей сообщило, что среди жертв удара по зданию на юге Бейрута оказались пятеро детей. Два удара истребителя F-35 пришлись по жилому району, добавило агентство.

В конце июля в результате израильского авиаудара по Бейруту был убит другой высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр.

В среду, 18 сентября, в Ливане произошла волна взрывов портативных раций, используемых движением «Хезболла». До этого, 17 сентября, одновременно взорвались тысячи пейджеров «Хезболлы». Согласно данным ливанского Минздрава, из-за взрывов погибли не менее 37 человек, порядка 3 тыс. человек получили ранения.

Лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла 19 сентября заявил, что Израиль, устроив взрывы в Ливане, пересек все «красные линии». По его словам, израильская сторона «сознательно» пыталась убить тысячи человек. Насралла назвал произошедшее «террористическим актом» и объявлением войны народу Ливана.