Израиль не менее 15 лет планировал операцию по подрыву устройств связи, которыми пользуются члены «Хезболлы», сообщает ABC News со ссылкой на источник в американской разведке.

При планировании атаки использовались подставные компании, где под прикрытием легальной фирмы по производству пейджеров были задействованы представители израильской разведки, утверждает собеседник АВС. Некоторые сотрудники компаний не знали, на кого на самом деле работают, утверждает собеседник телеканала. По его словам, ЦРУ долго не хотело прибегать к этой тактике из-за высокого риска для мирных граждан.

Частью сети израильских компаний была базирующаяся в Венгрии фирма BAC Consulting. Как пишет The New York Times (NYT), поговорившая с 12 бывшими и действующими сотрудниками министерства обороны и разведки, помимо BAC Израиль создал по крайней мере еще две подставные компании, чтобы скрыть личности офицеров разведки, которые занимались производством пейджеров.

Для простых клиентов BAC Consulting производила обычные пейджеры. Устройства для «Хезболлы» изготавливались отдельно и начинялись взрывчатым веществом PETN (пентаэритриттетранитратом), рассказали New York Times три источника в разведке.

Представитель венгерского правительства заявил ABC News, что взорвавшиеся пейджеры никогда не находились в Венгрии, а компания BAC Consulting была «торговым посредником, не имеющим производственного или операционного объекта в Венгрии».

Пейджеры начали поставлять в Ливан небольшими партиями летом 2022 года, но производство быстро нарастили после того, как лидер «Хезболлы» Хасан Насралла приказал своим последователям отказаться от использования мобильных телефонов из-за риска взломов и шпионажа за их владельцами.

По данным американской разведки, летом в Ливан ввезли тысячи пейджеров, которые распределили среди офицеров «Хезболлы» и их союзников. Чтобы привести в действие взрывчатку, 17 сентября Израиль отправил на пейджеры сообщение на арабском языке, якобы исходившее от высшего руководства «Хезболлы». По словам источников АВС, в пейджеры были заложены одна-две унции (30-60 г) взрывчатки и дистанционный пусковой механизм.

В результате массового подрыва погибли 12 человек, почти 3 тысячи получили ранения. 18 сентября в Ливане произошла вторая серия взрывов устройств связи «Хезболлы» — на сей раз сдетонировали портативные рации, ноутбуки и техника, установленная на мотоциклах и в автомобилях. По данным ливанского министерства здравоохранения, в результате двух атак погибли 37 человек.