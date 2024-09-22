Израиль не имеет отношения к массовым взрывам пейджеров и раций в Ливане и нее хочет войны со своим соседом. Об этом Sky News заявил израильский президент Ицхак Герцог.

В беседе с корреспондентом британского телеканала политик подчеркнул, что «категорически отвергает любую связь [Израиля] с тем или иным источником деятельности» в Ливане, а у радикального движения «Хезболла» и без того «много врагов».

Герцог признал, что есть риск «резкой эскалации» израильско-ливанского конфликта, но подчеркнул, что Израиль не заинтересован в полномасштабной войне с Ливаном. По его словам, Ливан «захвачен “Хезболлой”», а Израиль «сражается за весь свободный мир».

Ливанских радикалов «вооружила до зубов иранская империя зла», утверждает израильский президент, при этом обвиняя Иран в стремлении «завоевать Ближний Восток и продвинуться в Европу и остальной мир».

На вопрос о возможных ракетных ударах по Иран Герцог ответил, что израильская сторона «всегда ясно давала понять» свою приверженность защите народа и устранению «устранит любых угроз, которые имеют значение для государства Израиль».

Герцог признал, что «в Израиле есть чувство разочарования» решением Великобритании, которая приостановила лицензии ЦАХАЛ на покупку оружия до конца проверки соблюдения израильскими солдатами норм международного гуманитарного права.

«Вы должны понимать, что мы ожидаем, что друзья и союзники всегда будут рядом с нами, как и мы с ними. И, очевидно, да, это правда, что в Израиле есть чувство разочарования», — сказал он.

В Ливане 18 сентября произошла волна взрывов портативных раций, которые использовали члены «Хезболлы». По данным ливанского Минздрава, погибли 32 человека, еще более 450 получили ранения. За сутки в стране произошли взрывы пейджеров, из-за которых погибли 12 человек и почти 3 тыс. были ранены. Движение «Хезболла» обвинило в проведении атаки Израиль. Reuters со ссылкой на источники писал, что за взрывами стоит израильский «Моссад».

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние несколько дней Иерусалим нанес «Хезболле» серию «таких ударов, которые она и представить себе не могла».

«Если “Хезболла” не получила сообщения — уверяю вас — они получат сообщение. Мы полны решимости безопасно вернуть наших граждан на севере в их дома. Ни одна страна не может терпеть огонь по своим гражданам, огонь по своим городам. И мы тоже, государство Израиль, не потерпим этого. Мы сделаем всё необходимое для восстановления безопасности», — сказал он.

Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил уверенность в том, что «Хезболла» начала «ощущать некоторые возможности ЦАХАЛ, и у них уже есть неприятное ощущение, что мы охотимся за ними, и мы видим результаты».