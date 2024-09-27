Израиль нанес массированный авиаудар по центральному штабу шиитской группировки «Хезболла» в Бейруте, сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на странице ЦАХАЛ в соцсети X. Reuters назвал эту атаку «самой мощной» почти за год конфликта.

По данным агентства, целью удара Израиля был 64-летний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. В результате атаки он не пострадал, рассказал близкий к группировке источник Reuters. Сейчас медики проверяют его состояние, утверждает высокопоставленный чиновник иранской службы безопасности.

Иранское агентство Tasnim подтвердило, что Насралла находится в безопасности. В ближайшее время «Хезболла» выступит с заявлением, утверждает издание.

Удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Израильские военные нанесли «точный удар» по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте вечером 27 сентября. По утверждению Даниэля Хагари, центральный командный пункт был расположен в глубине гражданских районов.

Источники в службе безопасности Ливана сообщили, что целью атаки стал район, где обычно находятся высокопоставленные чиновники «Хезболлы». Израильские военные уточнили, что штаб-квартира «Хезболлы» якобы была «заложена под жилыми домами в самом центре Дахии в Бейруте».

Reuters напоминает, что за последнюю неделю ЦАХАЛ наносил удары по контролируемым «Хезболлой» южным пригородам Бейрута четыре раза. Однако пятничная атака была гораздо мощнее: от многочисленных взрывов по всему городу задрожали стекла, что напомнило израильские авиаудары во время войны Израиля и «Хезболлы» 2006 года.

В результате в Бейруте были разрушены четыре здания, в ходе атаки и последующего обвала зданий в Дахии пострадали более 100 человек. Телеканал Al-Manar заявил, что это «стало серьезной эскалацией конфликта Израиля с хорошо вооруженной «Хезболлой»».

Axios также отмечает, что удар по Бейруту —«явная эскалация со стороны Израиля, которая свидетельствует о том, что правительство [Биньямина] Нетаньяху мало заинтересовано в прекращении огня».

Предупреждение США об ударе

Израильский чиновник заявил Axios, что Израиль уведомил США за несколько минут до удара по Бейруту. В то же время два высокопоставленных американских чиновника сказали изданию, что они не знали об атаке заранее.

«Мы не знали об этом и не принимали в этом участия», — сказал один американских чиновников в разговоре с Axios.