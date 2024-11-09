Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника. Хан известен тем, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

По информации Reuters, страны, которые признают юрисдикцию МУС, получили письмо «без даты и подписи», в котором сообщается, что Хану предлагается «временно отказаться от своей должности <> на время проведения расследования».

Агентство уточняет, что обвинения были выдвинуты еще в октябре и прокурор не только опроверг их, но и попросил МУС провести расследование. Это предложение было одобрено.

«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что предполагаемая жертва по делу Хана не уверена в независимости внутреннего органа суда, новым главой которого стал бывший сотрудник Хана, потому что подробности отчетов о предполагаемых неправомерных действиях были обнародованы», — говорится в статье.

В письме также говорится, что Хана «должен немедленно уйти в отставку» и позволить одному из своих заместителей «взять на себя руководство расследованием». Агентство отмечает, что сейчас неизвестно, предлагали ли прокурору приостановить свои полномочия или отказаться от должности.

Обвинения против прокурора, отмечает Reuters, появились в период, пока МУС рассматривает поданный в мае запрос Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его министра обороны и лидеров ХАМАС.

В марте 2023 года главный прокурор МУС Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По его версии, российский лидер участвовал в «незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из [взятых под контроль] территорий Украины в Российскую Федерацию» в ходе российско-украинского военного конфликта.

Россия вышла из-под юрисдикции МУС в 2016 году. Сам Хан объявлен в России в розыск, въезд в страну для него закрыт. Кроме того, ему заочно предъявили обвинения по статье о «привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности» (ч. 2 ст. 299), а также о «приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений» (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК).