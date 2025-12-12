Мосгорсуд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, по запросу которого был выдан ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщают пресс-службы Генпрокуратуры и Следственного комитета.

«В суде установлено, что с февраля по март 2022 года в Гааге прокурор МУС Карим Хан незаконно привлек к уголовной ответственности граждан Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.

По решению суда Хан должен провести первые девять лет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Заочный приговор также вынесен в отношении восьми судей МУС, признанных виновными в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан (ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК).

Речь идет о председателе МУС Петре Хофманьском, его заместителях Лус дель Кармен Ибаньес Каррансе, Бертраме Шмитте, Рене Алапини-Гансу, а также о судьях Томоко Аканэ, Росарио Айтале, Серхио Годинесе и Хайкеле бен Махфуде.

Представителям МУС вменялось незаконное привлечение к уголовной ответственности, заключение или содержание под стражей, а также угроза нападения на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 3,5 года до 15 лет лишения свободы. Все фигуранты объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Ордер на арест Путина

Согласно позиции российского обвинения, президиум МУС дал судьям палаты указания вынести заведомо незаконные ордера об аресте россиян, говорится в релизе прокуратуры. Как уточняет «Коммерсант», речь идет о президенте России Владимире Путине и уполномоченном по правам человека Марии Львовой-Беловой, ордера на арест которых МУС выдал в марте 2023 года.

Согласно российскому обвинению, за год до этого, а марте 2022-го, прокурор Карим Хан и судьи МУС «с целью осложнения международных отношений объединились в организованную группу для совершения умышленных преступлений» против России и ее граждан, передает «Ъ».

Хан, не имея законных оснований, обратился палату предварительного производства МУС, чтобы начать расследование из-за эвакуации детей из зоны боевых действий в Донбассе, а затем привлечь к уголовной ответственности «заведомо невиновных российских граждан» — Путина и Львову-Белову.

Участники российского судебного разбирательства пришли к выводу, что уголовное преследование президента России, не подпадающего под юрисдикцию МУС, могло привести к нападению на него, пишет «Ъ».

Хан и судьи МУС «по не зависящим от них обстоятельствам» не смогли довести до конца свой «преступный умысел, направленный на нападение на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой», говорится в материалах дела. При этом в самом уголовном деле потерпевших нет, отмечает газета.

В июне 2024 году МУС выдал ордера на аресты экс-министра обороны, секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В Кремле и МИД России заявляли, что Россия не признает юрисдикцию Международного суда и назвали выданные им ордеры юридически ничтожными.

В ноябре того же года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в связи с чем президент США Дональд Трамп в феврале 2025-го ввел санкции против МУС и его прокурора Карима Хана.