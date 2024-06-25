Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в связи с ситуацией на Украине выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Согласно пресс-релизу, ордера на арест выданы «в контексте ситуации на Украине в связи с предполагаемыми международными преступлениями, совершенными в период как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года».

По версии судей, выдавших ордера на арест, 69-летний Шойгу и 68-летний Герасимов, которые на момент якобы совершения преступлений возглавляли Минобороны и Генштаб соответственно, «предположительно, несут ответственность» за такие военные преступления, как:

— «нанесение ударов по гражданским объектам»,

— «причинение чрезмерного случайного урона гражданским лицам или ущерба гражданским объектам»,

— «преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний».

Вторая Палата предварительного производства МУС посчитала, что «есть разумные основания полагать», будто Шойгу и Герасимов ответственны «за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

В течение этого периода российские ВС «нанесли большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям в различных населенных пунктах на территории Украины», утверждается в пресс-релизе.

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