Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

В заявлении говорится, что Сергей Кобылаш и Виктор Соколов обвиняются «в преступлениях, которые совершались как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года». МУС постановил, что в этот период подозреваемые наносили ракетные удары по электроэнергетической инфраструктуре Украины, в том числе электростанциям.

Генерал-лейтенант Кобылаш командует дальней авиацией с сентября 2016 года. В 2008 год получил звание Героя России. Адмирал Соколов командует Черноморским флотом с осени 2022 года.

Суд в Гааге счел российских военных командиров виновными в ударах именно по гражданским объектам, что нанесло ущерб жизни украинских граждан. Два ордера на арест выдали после ходатайства стороны обвинения.

Согласно постановлению, Кобылаш и Соколов также считаются виновными в преступлениях против человечности «в виде бесчеловечных действий», поскольку, по мнению суда, они руководили атаками, направленными «против гражданского населения».

Информация о выдаче ордеров должна была проходить под грифом «секретно». Однако позже в МУС решили опубликовать сведения. Такой шаг, по мнению представителей палаты предварительного производства, будет «способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений», говорится в пресс-релизе.