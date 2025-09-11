Американский правый активист Чарли Кирк скончался, сообщил президент США Дональд Трамп. Его доставили в больницу после покушения — в активиста выстрелили во время дебатов в штате Ю.

«Никто не понимал молодежь США и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Накануне The Guardian писала, что исполнительный директор праворадикального движения Turning Point USA, сторонник американского президента был ранен в результате стрельбы во время проведения дебатов в кампусе университета Юта Вэлли.

Согласно официальному уведомлению, направленному студентам, подозреваемый в нападении был задержан, передает NBC. Представитель учебного заведения заявил, что в результате инцидента на территории кампуса пострадал только Кирк. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На распространяемом в соцсетях видео видно, что активист получил огнестрельное ранение в область шеи. На кадрах также запечатлён момент задержания пожилого мужчины. Как сообщает Fox News, покушение на Кирка, предположительно, совершил Майкл Маллинсон, член Демократической партии в штате Юта.

Кирк родился в 1993 году и был влиятельной фигурой в американском консервативном движении, политческим активистом и медиадеятелем. Широкую известность он получил благодаря созданию и руководству организацией Turning Point USA, главной целью которой является популяризация идей Республиканской партии и консервативных ценностей среди студенческой молодежи.