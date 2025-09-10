Исполнительный директор праворадикального движения Turning Point USA, сторонник американского президента Дональда Трампа Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы во время проведения дебатов в кампусе университета Юта Вэлли. Об этом сообщает The Guardian.

Обновление в 23:45. Трамп сообщил, что Кирк скончался после покушения. «Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания (супруга главы Белого дома. — Прим. RTVI) и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Согласно официальному уведомлению, направленному студентам, подозреваемый в нападении был задержан, передает NBC. Представитель учебного заведения заявил, что в результате инцидента на территории кампуса пострадал только Кирк. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Распространяемые в соцсетях видеозаписи свидетельствуют о том, что активист получил огнестрельное ранение в область шеи. На кадрах также запечатлён момент задержания пожилого мужчины. Как сообщает Fox News, покушение на Кирка, предположительно, совершил Майкл Маллинсон, член Демократической партии в штате Юта.

Сенатор от штата Юта Майк Ли на своей странице в социальной сети X опубликовал обращение, в котором выразил глубокую озабоченность произошедшим инцидентом и призвал общественность молиться о здоровье Чарли Кирка и безопасности студентов. Его коллега, сенатор Эшли Муди, также разместила в той же соцсети сообщение о том, что её команда внимательно следит за развитием ситуации. В своём посте она присоединилась к молитвам за скорейшее выздоровление Кирка и всех, кто пострадал в результате инцидента.

В поддержку Кирка также высказались влиятельные республиканцы, включая глав Пентагона Пита Хегсета, вице-президента Джей Ди Вэнса и американского лидера Дональда Трампа. Последний на своей странице в Truth Social написал: «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Великолепный человек от начала до конца. Боже, благослови его!».

Спустя некоторое время после покушения на Кирка в соцсетях появились сообщения о его смерти, однако американский журналист Гленн Бек опроверг эту информацию, заявив, что состояние активиста удалось стабилизировать.

Чарли Кирк родился в 1993 году. Он — влиятельная фигура в американском консервативном движении, политический активист и медиадеятель. Кирк получил широкую известность благодаря созданию и руководству организацией Turning Point USA, главной целью которой является популяризация идей Республиканской партии и консервативных ценностей среди студенческой молодежи.

Являясь убежденным сторонником Дональда Трампа, Кирк входит в число наиболее prominent молодых лидеров республиканцев. Его деятельность характеризуется активной оппозицией политике Демократической партии: он регулярно участвует в публичных дебатах в университетских кампусах, вступая в полемику с либерально настроенными студентами и преподавателями.

Помимо этого, Кирк ведет активную медийную деятельность — выступает в качестве ведущего радиопрограмм и подкастов, где анализирует актуальные политические события. Основной фокус его внимания сосредоточен на таких вопросах, как иммиграционная политика, защита свободы слова, экономическая политика и культурно-социальные противоречия.