Погибший правый активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк стал «мучеником за свободу и за правду», заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, наступило «тяжелое время [для страны]».

Трамп заявил, что «опечален и возмущен» убийством Кирка. По его словам, активист посвятил свою жизнь свободе слова и США, боролся за «демократию, справедливость и американский народ». Среди молодежи «никто не пользовался таким уважением».

«Кирк путешествовал по стране, с радостью общаясь со всеми, кто был заинтересован в честных дебатах. Его миссией было вовлекать молодежь в политический процесс, и он делал это лучше всех», — вспоминает Трамп.

Он заявил, что у убийц не получилось «заставить замолчать его [Кирка] пулей», потому что его голос стал «громче и значимее» и продолжил жить для «бесчисленных поколений».

Американский лидер считает, что всему населению страны и СМИ «давно пора <…> признать, что насилие и убийство — трагические последствия демонизации тех, с кем вы не согласны день за днем <…> самым отвратительным и жестоким способом».

Трамп подчеркнул, что многие годы левые радикалы сравнивали Кирка с «нацистами, самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире».

«Такая риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем в нашей стране, и это нужно прекратить прямо сейчас», — призвал Трамп.

Он напомнил о покушении на себя во время предвыборной кампании, стрельбе в члена палаты представителей Стива Скэлиса, убийстве «руководителя здравоохранения на улицах Нью-Йорка» и др. Трамп считает, что «радикальное политическое насилие левых причинило боль слишком многим невинным людям и унесло слишком много жизней». Он пообещал «найти всех», кто причастен к политическим преступлениям.

«Моя администрация найдет всех, кто причастен к этому зверству и другими политическим преступлениям, включая организации, которые их финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех, кто наводит порядок в нашей стране», — заверил Трамп.

Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы во время проведения дебатов в кампусе университета Юта Вэлли. На распространяемом в соцсетях видео видно, что активист получил огнестрельное ранение в область шеи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее Трамп сообщил о гибели Кирка. По всей территории США приспустили флаги.