Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал убийство американского консервативного политического активиста Чарли Кирка «нападением на свободу слова».

«[Чарли Кирк] боролся за открытые дебаты, и враги правды возненавидели его за это», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его мнению, за исчезновением свободы слова следует потеря других свобод. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо «продолжить миссию Чарли [Кирка] по ее защите», убежден бизнесмен.

Покушение на 31-летнего политика Чарли Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Неизвестный выстрелил в активиста из винтовки, в результате чего он получил ранение в шею. Кирка в критическом состоянии доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти.

Президент США Дональд Трамп после смерти Кирка заявил, что наступило «тяжелое время» для страны. Умершего политика он назвал «мучеником за свободу и за правду», голос которого продолжит жить для «бесчисленных поколений».

Американский лидер призвал население страны и СМИ признать, что «насилие и убийство — трагические последствия демонизации тех, с кем вы не согласны день за днем <…> самым отвратительным и жестоким способом».

Трамп напомнил, что левые радикалы многие годы сравнивали Кирка с «нацистами». Такая риторика, по его словам, «напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем [в США]».

12 сентября Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка. Накануне ФБР объявило вознаграждение в размере $100 000 за любую информацию, которая приведет к установлению личностей причастных к этому преступлению.