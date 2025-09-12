Подозреваемый в убийстве праворадикального активиста, главы организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка задержан. Об этом в эфире Fox News объявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, с очень высокой степенью уверенности, что мы его поймали. Он под стражей», — сказал американский лидер.

Трамп пояснил, что для поимки преступника была проделана огромная работа, поскольку изначально в распоряжении следствия было лишь размытое видео, где подозреваемый был похож на «муравья».

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что подозреваемый сознался в содеянном своему отцу, который, в свою очередь, сообщил об этом в полицию. Также политик высказал надежду на то, что виновный будет приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. По данным американских СМИ, которые ссылаются на источники, задержанный — 22-летний Тайлер Робинсон из штата Юта.

Ранее для помощи в расследовании ФБР распространило видеозапись, где видно, как подозреваемый в темной одежде переправляется по крыше здания, а затем спрыгивает с ней и скрывается. Кроме того, было объявлено вознаграждение в размере $100 000 за любую информацию, которая приведет к установлению личностей причастных к этому преступлению.

ФБР установило, что предполагаемый убийца поднялся на крышу в 12:00 по местному времени. Само убийство было совершено в 12:10, на двадцатой минуте выступления активиста. При осмотре кровли правоохранители обнаружили следы обуви и изъяли отпечатки ладони и предплечья подозреваемого.

По уточнению комиссара департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсона, сделанному на пресс-конференции, подозреваемый был одет в солнцезащитные очки, кроссовки Converse и черную футболку с изображением американского флага и орла.

Покушение на 31-летнего политика Чарли Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Неизвестный произвел в мужчину выстрелы из винтовки, в результате чего он получил ранение в шею. Несмотря на то, что в критическом состоянии Кирка оперативно доставили в больницу, медики оказались бессильны и спасти его не удалось. Политик был женат и воспитывал двоих детей.

Дональд Трамп заявлял о своей любви и уважении к Чарли Кирку, подчеркивая его уникальную способность понимать и чувствовать проблемы американской молодежи. Основанная Кирком и правым активистом Биллом Монтгомери в 2012 году организация TPUSA отстаивает консервативные взгляды в школах и вузах, пропагандируя принципы свободного рынка, минимального вмешательства государства и приверженность традиционным ценностям среди студентов.