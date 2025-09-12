В США произошло очередное громкое политическое убийство. 10 сентября был застрелен 31-летний Чарли Кирк, близкий сторонник президента Дональда Трампа. Влиятельный консервативный деятель был кумиром американской молодежи правого толка и считался будущим движения MAGA. Активист сыграл важную роль в победе Трампа на выборах 2024 года, призывая студентов голосовать за республиканца. Что еще известно о Кирке и с какими заявлениями он выступал — в материале RTVI.

В политику — через подкаст

Чарли Кирк обрел популярность в США благодаря своему ораторскому искусству, которое тот проявлял на дебатах и в своем подкасте The Charlie Kirk Show. Кирк часто поднимал волнующие американцев темы, от религии и контроля за оружием до абортов и однополых браков.

Политический путь Кирка начался в 2012 году с неудачи — он не смог поступить в колледж. Тогда юноша возглавил учрежденную им же молодежную активистскую организацию Turning Point USA, от имени которой он выступал в американских студенческих кампусах, где спорил, дискутировал и защищал консервативные идеалы.

Со временем Кирку удалось обрести политический капитал в том числе среди состоятельных республиканцев. Молодому человеку удалось привлечь для Turning Point USA миллионы долларов в виде пожертвований. В возрасте 23 лет он уже выступал на Национальном съезде Республиканской партии, а сегодня за личным YouTube-каналом Кирка следят более четырех миллионов подписчиков.

Вплоть до последней минуты жизни Кирк занимался тем, чему посвятил свою деятельность. 10 сентября активист выступал перед студентами Университета долины Юты, где в него и выстрелили. Это мероприятие было первым в расписании многодневного тура Кирка по американским образовательным учреждениям.

Незадолго до этого он участвовал в консервативной конференции Build Up Korea 2025 в Сеуле, где заявил, что наблюдает сразу на нескольких континентах «феномен консерватизма среди молодежи, особенно мужчин». А за пару дней до смерти Кирк опубликовал на YouTube видео с названием «Я чувствую себя в большей безопасности в Южной Корее, чем в крупных городах Америки».

Один из последних твитов Кирка посвящен убитой в американском городе Шарлотт гражданке Украины Ирине Заруцкой.

Близость к Трампам

Популярность Чарли Кирка не прошла мимо Дональда Трампа. Активист быстро вошел в ближайшее окружение президента США и часто посещал Белый дом во время обоих президентских сроков республиканца.

Более того, Кирку приписывают большую заслугу в привлечении голосов молодых избирателей за Трампа. Когда в 2024 году в США шла предвыборная кампания, активист часто общался со студентами, убеждая их прийти на избирательные участки и проголосовать за республиканца. Также Кирк с самого начала поддерживал Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

После триумфа Трампа на выборах его отношения с Кирком только окрепли. Тот посетил инаугурацию президента в январе, а за несколько дней до этого посетил Гренландию на фоне намерений республиканца приобрести остров. В ту поездку активист отправился вместе с Дональдом Трампом-младшим, сыном главы США, с которым у Кирка возникла близкая дружба. Как пишет New York Times, Трамп-младший и вовсе называл Кирка «одной из настоящих рок-звезд» MAGA-движения.

Личная жизнь и взгляды

Чарли Кирк вырос в богатом пригороде Чикаго. Его отец работал архитектором в фирме, которая спроектировала башню Трампа в Нью-Йорке. В 2021 году Кирк женился на Эрике Францве, бывшей мисс Аризона. В этом штате он и жил с ней и их двумя детьми. Жена Кирка ведет подкасты и занимается брендом одежды с религиозной тематикой. Сам сторонник Трампа в последние годы все чаще обращался в своих выступлениях к христианству.

Будучи ярым консерватором, Кирк выступал против однополых браков и государственных программ DEI (Разнообразие, равенство и инклюзивность). Он скептически относился к пандемии COVID-19, поддерживал конспирологическую теорию о расовом «Великом замещении» белых людей, называл расистской ложью идею «привилегий белых» и считал, что у Трампа украли победу на выборах 2020 года.

А еще кумир американских правых сравнивал с апартеидом призыв властей к обязательной вакцинации от COVID-19, утверждал, что противозачаточные таблетки «разрушают женский мозг», и называл ислам «мечом, которым левые хотят перерезать горло Америке». На почве подобных заявлений критики Кирка зачастую обвиняли его в гомофобии и расизме.

Кирк же считал экстремальными взгляды американских либералов. Один из его проектов был посвящен сбору информации о преподавателях, которых подозревали в распространении гендерной идеологии среди учащихся в США.

Как представитель республиканского лагеря, Кирк выступал за право американцев на хранение и ношение оружия. Однажды он назвал ценой за это право «несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год».

