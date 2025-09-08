Президент США Дональд Трамп взял на личный контроль расследование убийства 23-летней гражданки Украины Ирины Заруцкой в вагоне наземного метро города Шарлотт (Северная Каролина). Американский лидер назвал происшествие «чудовищным» и пообещал, что к 9 сентября узнает все подробности инцидента, передает WCNC.

Накануне транспортная компания CATS обнародовала видеоматериалы, запечатлевшие смертельное нападение на украинку, пишет RTVI.US. Согласно заявлению полиции, девушка скончалась в конце августа от полученных ножевых ранений.

На записи видеонаблюдения видно, как Заруцкая входит в вагон в наушниках с телефоном в руках и занимает место перед темнокожим мужчиной в красной толстовке с капюшоном. Мужчина, сидя в задумчивой позе, извлекает из кармана и раскрывает складной нож, после чего резко поднимается, занося оружие над жертвой. Видео прерывается в тот момент, когда на записи демонстрируется непосредственно момент нападения. На последующих кадрах зафиксировано, как подозреваемый перемещается по вагону с окровавленным ножом в руке в присутствии других пассажиров.

Как пишет издание WRAL News, нападавшим является Декарлос Браун — 34-летний мужчина с 14 судимостями. В 2015 году он был приговорен к шести годам лишения свободы за вооруженный грабеж и провел в заключении девять лет.

Брауна задержали по прибытии состава на следующую станцию и госпитализировали. После выписки из больницы ему предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени. Защита мужчины ходатайствовала о назначении ему психиатрической экспертизы.

По информации телеканала ABC 11, пассажиры пытались оказать Заруцкой первую помощь, но прибывшие на место медики констатировали смерть. Жертва не знала нападавшего и не вступала с ним в контакт.

Согласно некрологу на сайте местного ритуального бюро, Заруцкая иммигрировала в США в августе 2022 года вместе с матерью, сестрой и братом вследствие конфликта на Украине. Выпускница киевского вуза по специальности «искусствоведение и реставрация», она занималась скульптурой и дизайном одежды.

На платформе GoFundMe близкие собрали свыше $50 000 для семьи погибшей. В мультиязычном обращении подчеркивается, что девушка «спасалась от войны» и «мечтала о новой жизни» в США.

После инцидента транспортная компания CATS усилила патрулирование на линии Blue Line, по которой следует поезд. В заявлении администрации говорится, что хотя в составе присутствовала охрана, в конкретном вагоне охранников не было.

Мэр Шарлотта Виола Лайлс выразила соболезнования семье Заруцкой, пообещав пересмотреть систему городской безопасности.