Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало видео с подозреваемым в убийстве консервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка в Юте. На записи видно, как по крыше бежит мужчина в темной одежде, потом прыгает вниз и убегает.

В ФБР сообщили, что пока не пойманный подозреваемый убежал с места преступления, «оставив оружие и боеприпасы в лесистой местности рядом с университетом».

Комиссар Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон отметил, что подозреваемый был одет в солнцезащитные очки, кроссовки Converse и «весьма характерную» черную футболку с американским флагом и орлом.

Накануне власти штата Юта опубликовали фотографии подозреваемого. На снимках видно, что на нем были синие джинсы, бейсболка с треугольным логотипом, кроссовки Converse, солнцезащитные очки и черный рюкзак.

CNN также получил видеозапись, на которой запечатлен человек, соответствующий описанию подозреваемого в убийстве Кирка. На кадрах мужчина идет по жилой улице перед стрельбой. Телеканал сообщил, что это район недалеко от кампуса Университета долины Юты. Человек на видео, по-видимому, останавливается у дерева, прежде чем повернуться и пойти в сторону университета.

По словам владельца видео, время, указанное в таймкоде, не соответствовало местному времени. Власти заявили, что подозреваемый прибыл в кампус в 11:52.

В 31-летнего Чарли Кирк стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист был близким сторонником Трампа, кумиром американской молодежи правого толка и считался будущим движения MAGA. Кирк сыграл важную роль в победе Трампа на выборах 2024 года, призывая студентов голосовать за республиканца.