Федеральное бюро расследований (ФБР) предложило вознаграждение до $100 тыс. за информацию, которая поможет установить и арестовать причастных к убийству активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка.

На своей странице в соцсети Х ФБР опубликовало фото подозреваемого. «Мы просим общественность помочь установить личность этого человека, представляющего интерес в связи с убийством Чарли Кирка в университете штата Юта», — призвала спецслужба.

Associated Press (AP) со ссылкой на представителя ФБР отмечает, что стрелок, вероятнее всего, был «студенческого возраста» и «слился с толпой» на территории университета. Агентство напоминает, что он сделал один выстрел, «спрыгнул с крыши и скрылся в окрестностях».

Недалеко от места нападения правоохранители обнаружили винтовку Mauser 30-го калибра, завернутую в полотенце. Они предполагают, что оружие могло быть использовано при убийстве Кирка. Как пишет AP, в патроннике была найдена стреляная гильза, а в магазине — еще три патрона. По данным источника The Wall Street Journal (WSJ), на неиспользованных патронах были выгравированы «антифашистские и трансгендерные лозунги». Что именно было на них написано, не уточняется.

Винтовку и боеприпасы отправили на судебно-медицинскую экспертизу в федеральную лабораторию, чтобы проверить ее на предмет улик, которые могли бы помочь установить личность стрелка. Следователи также собрали с земли отпечатки обуви, которые будут изучены.

«Я понимаю, что вопросов о мотиве преступления множество. Уверяю вас, что все эти данные тщательно изучаются. Сегодня утром мы получили более 130 сообщений. Мы благодарим сообщество за это. ФБР задействовал все возможные ресурсы, а мы будем продолжать делать это на протяжении всего расследования», — сообщил на пресс-конференции в штате Юта местный представитель ФБР Роберт Болс.

В 31-летнего Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли. Активист получил огнестрельное ранение в область шеи, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о гибели Кирка. Американский лидер связал произошедшее с «демонизацией тех, с кем вы не согласны день за днем <…> самым отвратительным и жестоким способом». По его словам, многие годы левые радикалы сравнивали Кирка с «нацистами, самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире».

Трамп призвал «прямо сейчас» прекратить подобную риторику, которая «напрямую ответственна за терроризм». Кирка он назвал «мучеником за свободу и за правду» и подчеркнул, что его голос продолжит жить для «бесчисленных поколений».

Тело Кирка доставят из Юты в Аризону на борту самолета военно-воздушных сил 11 сентября, передает AP. По всей территории страны в этот день приспущены флаги.