Убийство консервативного активиста Чарли Кирка стало шоком для американцев. Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков рассказывает RTVI, почему это событие будет переломным моментом, как республиканцы превращают Кирка в символ мученичества и какие жесткие меры ждут американское общество в ближайшем будущем.

Кем был Чарли Кирк

Чарли Кирку был всего 31 год, но он очень быстро набрал популярность и стал харизматичной фигурой. Он делал для республиканцев и конкретно для трампистов вещи, которые еще недавно казались совершенно невозможными. Демократы за последние несколько десятилетий, став партией, прежде всего, того, что называют «воукизмом» (то есть продвижением интересов конкретных групп меньшинств), потеряли поддержку белых рабочих, которые ушли к республиканцам.

Последние выборы показали новые драматические изменения в электоральной базе. От демократов стали активно уходить испаноязычные избиратели — Трамп получил практически половину их голосов, начали откалываться и черные мужчины. Наиболее шокирующим для демократов оказалось то, что от них стала уходить молодежь, в том числе университетская. А это люди, которые традиционно придерживаются левых взглядов, даже если с годами эти взгляды меняются.

У республиканцев были очень большие проблемы в течение многих десятилетий. Все основные телеканалы в США контролировались либеральными группами. Когда Рейган пришел в Белый дом в 1980 году, он сразу начал пытаться изменить ситуацию. С одной стороны, была создана целая сеть аналитических центров, которые были правыми, прореспубликанскими, что раньше было бы очень необычно.

Началось целенаправленное выкупание местных радиостанций, которые стали играть роль проводников влияния консерваторов на местном уровне. Потом были созданы альтернативные телеканалы — сначала Fox, потом Newsmax, потом One America TV и другие, которые предложили альтернативу основным либеральным СМИ. А потом пришел и интернет с его разнообразием мнений.

Чарли Кирк был свежим дуновением ветра, потому что он вторгся в область, в которой доминировали либеральные журналисты и политики, и оказался весьма успешен.

Он был не единственным — были, скажем, и Раш Лимбо, и целый ряд подобных ему. Но уникальность Кирка заключалась в том, что он, во-первых, работал с молодежью, а во-вторых, не боялся очень активно выступать в университетских кампусах, что было и очень трудно, а нередко и опасно. Через неделю после убийства у него должна была состояться встреча со студентами в моем университете.

Он становился символической фигурой и эффективным оружием республиканцев, более того — трампистов. При этом Чарли Кирк первоначально, так же как и вице-президент Джей Ди Вэнс, относился к Трампу крайне скептически, а потом, пообщавшись с ним, стал убежденным трампистом и начал продвигать его повестку.

Формат бесед, которые вёл Чарли Кирк, был уникальным, особенно для консервативной публики. Они записывались на YouTube, выкладывались в виде шортсов. То, как он говорит, интересно было смотреть всем: и его противникам, и его сторонникам.

Чарли Кирк обладал харизмой, а ее нельзя ни выучить, ни купить. Это либо есть у человека, либо этого нет. Такие люди редки, и уверенно сказать, что кто-то его заменит, трудно. Есть ощущение, что его организация Turning Point USA может попытаться использовать в этой роли его жену. Она работала с ним, вела его блоги, и, видимо, настроена на то, чтобы заполнить это пространство. Но есть ли у неё способности работать индивидуально, без него, пока сказать трудно.

Мы наблюдали нечто похожее с Алексеем Навальным и его вдовой. Ясно, что попытка заместить Алексея ее фигурой, по крайней мере на данный момент, успехом не увенчалась. Здесь может произойти что-то подобное.

Как республиканцы превращают Кирка в мученика

Возникает определенное желание у республиканских элит сделать его символической фигурой в пику Мартину Лютеру Кингу и тем фигурам, которые были созданы в последние годы после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, из которого очень быстро вылепили образ невинной жертвы, хотя он был преступником-рецидивистом. Действия Трампа и многих других консерваторов говорят о попытке сделать Кирка знаменем и символом нового республиканства.

Его убийство — это колоссальный искренний шок для республиканцев. Оно вызвало этически проблематичную реакцию у либеральных демократов, немалое число которых начало открыто говорить о своей радости по этому поводу. В ответ стали приниматься очень жесткие меры. В моем университете была уволена заместитель декана по работе со студентами, потому что она выложила в социальных сетях заявление о том, что ей нисколько не жалко Чарли Кирка, и он получил то, чего заслуживал. Она лишилась своей должности в тот же день. Произошли и другие увольнения во многих преимущественно республиканских штатах.

Размышления о том, не нарушается ли таким образом свобода слова, неуместны.

Важно понимать разницу между свободой слова частных лиц и ответственностью государственных служащих. Одно дело, когда журналисты обсуждают какую-то тему и высказывают свое мнение. Другое дело, когда такое мнение высказывает администратор государственного университета. Это чиновник, который заявляет, что принимает сторону одной из политических сил и при этом поддерживает использование насилия против оппонентов. Первая поправка о свободе слова отнюдь не гарантирует ее для чиновников и администраторов. Здесь надо проводить четкую грань.

Но такие действия — действительно абсолютно новое явление для Америки. Университеты всегда были гораздо либеральнее окружающей социальной среды. Это тоже свидетельство перемен. Естественно, происходящее вызывает энтузиазм республиканцев и открытое раздражение со стороны демократов.

Что изменится в американской политике после убийства

Все понимают и ждут, что убийство Чарли Кирка станет переломным моментом. Одна сторона этого очень боится, другая ждет с определенным предвкушением. Оно может привести к принятию жестких мер и началу политики, которая будет иметь долгосрочные последствия.

Уже сейчас понятно, что будет ужесточено отношение к любым призывам к использованию насилия, любым заявлениям об одобрении терроризма или подобных событий.

По сути, в данный момент происходит чистка в госорганах и администрациях университетов в штатах с республиканским большинством. Идут увольнения, проверки. Подобные меры будет ужесточаться и приобретать системный характер. Причем ирония в том, что республиканцы лишь используют те механизмы, которые уже существовали и использовались демократами против правых: то, что происходило в отношении консерваторов в течение последних десятилетий, сейчас аукнется левым.

После терактов 11 сентября 2001 года был принят целый ряд актов, прежде всего так называемый Патриотический акт (Patriot Act), которые привели к ограничению гражданских прав. Были протесты со стороны демократов, но его провели через Конгресс, а потом, после долгих судебных разбирательств, одобрили в Верховном суде. Он до сих пор действует.

Patriot Act — американский закон, принятый в октябре 2001 года после терактов 11 сентября, который значительно расширил полномочия спецслужб и правоохранительных органов США в борьбе с терроризмом. Закон позволил агентствам проводить слежку за гражданами, прослушивать телефонные разговоры, отслеживать интернет-активность и получать доступ к банковским и медицинским записям с минимальным судебным контролем. Многие положения закона критикуются за нарушение гражданских свобод и права на приватность, но он остается действующим с некоторыми изменениями до сих пор — прим. RTVI

Учитывая то, что у республиканцев есть небольшое большинство в обеих палатах Конгресса, и довольно значительное — в Верховном суде, скорее всего, подобные акты будут приняты и признаны судебными органами легитимными. Другое дело, что их претворение в жизнь на федеральном уровне и в республиканских и демократических штатах будет весьма различным, а это повлечет за собой дальнейшую поляризацию американского общества.

