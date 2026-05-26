Число стран-участниц чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины сократилось вдвое с декабря, заявил в интервью Financial Times президент Чехии и бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел.

По его словам, инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Эта тенденция вызывает опасения по поводу будущего проекта, запущенного предыдущим правительством Чехии при активной поддержке Павла.

«Инициатива по-прежнему работает, но новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим», — заявил чешский лидер.

По его словам, будущее созданного Чехией объединения стран для закупки боеприпасов Украине будет обсуждаться на саммите НАТО, который состоится в июле в Анкаре.

В офисе Павла отказались назвать страны, которые вышли из инициативы.

Неназванный западный военный чиновник заявил FT, что Германия и некоторые скандинавские страны остались в числе участников, но «некоторые теперь считают странным платить за то, что даже не получает должной поддержки со стороны правящих политиков страны-лидера».

Начиная с 2024 года Прага скоординировала поставку Киеву более 4 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Новый чешский премьер Андрей Бабиш пояснил FT, что его правительство отдает приоритет интересам своих граждан, которые испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию из-за конфликта на Ближнем Востоке, а не поддержке Украины.

«У нас нет денег, мы их получаем от других стран, а потом поставляем на них боеприпасы», — сказал он.

В ходе прошлогодней избирательной кампании Бабиш обещал закрыть инициативу по закупке боеприпасов, критикуя ее за недостаточную прозрачность в использовании средств и прямую выгоду базирующейся в Праге компании Czechoslovak Group (CSG).

CSG — один из крупнейших европейских производителей боеприпасов — выступал в качестве основного корпоративного партнера чешского правительства при закупке артиллерийских снарядов из стран, не входящих в НАТО.

Владелец и гендиректор компании Михал Стрнад заявил, что администрация Бабиша заблокировала эту инициативу на несколько месяцев после своего прихода к власти, потому что возник «некий юридический вопрос, который не понравился новому правительству, и потребовалось некоторое время для его прояснения».

Однако, по словам Стрнада, пока рано говорить, что Киев в конечном итоге получит меньше снарядов в этом году от своих западных союзников — в том числе потому, что некоторые страны используют альтернативные каналы для поставок боеприпасов на Украину.

«Некоторые страны-доноры, по сути, заявили, что больше не заинтересованы в финансировании инициативы, поэтому они покупают напрямую у нас или у других поставщиков», — пояснил Стрнад.

Чешская инициатива, по его словам, «не умерла, она все еще работает, но немного медленно».