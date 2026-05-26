Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, получивший 11 лет колонии строгого режима по статье об особо крупной взятке, пропал в зоне военной операции на Украине. Об этом источники в силовых ведомствах сообщили «Коммерсанту» и позднее подтвердили РИА Новости.

Они уточнили, что пока что он считается пропавшим без вести, поэтому говорить о гибели 35-летнего экс-чиновника преждевременно.

В декабре приговором Первомайского райсуда Кубани Власов получил, помимо срока, штраф в размере 90 млн рублей и был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 12 лет.

Его признали виновным в получении взятки в сумме 3 млн рублей в мае 2024 года. Тогда же он был задержан сотрудниками ФСБ.

Наводку на Власова дал гендиректор краснодарской строительной компании «РСК КК» Василий Хейман. Он утверждал, что тот потребовал с него половину суммы откатов, которые тот получал с субподрядчиков. Взамен замгубернатора обещал не только не мешать незаконным процессам, но и способствовать стабильному финансированию строительных работ с участием компании.

Власов в суде не признал вины, однако ее установили «совокупностью исследованных по делу доказательств», говорилось в релизе судебной пресс-службы.

Хейман, задержанный раньше Власова по аналогичному обвинению в получении взятки, также ушел на СВО, в связи с чем его дело было приостановлено.

Примечательно, что под стражей находится еще один бывший вице-губернатор Краснодарского края по фамилии Власов — Александр Власов, который был также атаманом Кубанского казачьего войска. В конце сентября 2025 года он объявил, что слагает с себя полномочия и уходит на СВО. Однако позднее в тот же день в его кабинете начались обыски, а его самого задержали по подозрению в хищении помощи для участников военной операции.

В мае ТАСС узнал, что в рамках расследования по делу Александра Власова были выявлены новые эпизоды, связанные с хищением бюджетных средств при закупках беспилотников для нужд СВО. Их приобретали у единственного поставщика по завышенной цене.