Первомайский районный суд Краснодарского края признал бывшего вице-губернатора Сергея Власова виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 90 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов.

Приговором суда Власов также лишается права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 12 лет.

Прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима, штрафу в 150 млн рублей и запрету занимать госдолжности в течение 14 лет, передавал портал 93.RU.

По версии следствия и суда, Власов будучи на посту вице-губернатора узнал об откатах, которые гендиректор краснодарской строительной компании «РСК КК» получал от субподрядчиков и потребовал себе половину от этих сумм. За взятку он обещал бизнесмену не только не мешать его незаконной деятельности, но и помогать стабильному финансированию строительных работ компании.

Гендиректор, с которого Власов потребовал деньги, сообщил об этом в силовикам. В результате сотрудники краевого управления ФСБ задержали вице-губернатора, когда 18 мая 2024 года он получал взятку в размере 3 млн рублей, сообщает пресс-служба.

«В судебном заседании Власов не признал вину, однако она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств», — сказано в релизе.

Приговор не вступил в силу, у сторон есть время на его обжалование.

Как писали 93.RU и «Коммерсантъ», фигурирующий в деле гендиректор стройфирмы Василий Хейман был задержан еще до Власова — 15 мая 2024 года — также по статье о получении взятки. Во время допросов он и сообщил о действиях вице-губернатора. Сам Власов отрицал, что требовал вознаграждение и утверждал, что разговор о деньгах, который вел с Хейманом, не имел отношения к взятке.

В июне 2025 года стало известно, что дело против Хеймана приостановили, потому что он подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Примечательно, что под стражей в настоящее время находится еще один бывший вице-губернатор Краснодарского края по фамилии Власов — Александр Власов, который был также атаманом Кубанского казачьего войска. В конце сентября он объявил, что складывает полномочия и уходит на СВО, о чем сообщала краевая администрация. Однако позднее в тот же день в его кабинете начались обыски, а его самого задержали по подозрению в хищении помощи для участников военной операции.

Сейчас Александр Власов является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Уточняется, что ему вменяют хищение в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников СВО. Содержание под стражей ему продлили до конца февраля 2026 года. В декабре распоряжением Владимира Путина его исключили из состава Совета при президенте России по делам казачества.