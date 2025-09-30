Бывшего заместителя губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова задержали по подозрению в хищении гуманитарной помощи, предназначавшейся для участников военной операции, в особо крупном размере. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня должны избрать меру пресечения», — добавил собеседник агентства.

Как рассказал источник 93.RU, по предварительным данным, подчиненные Власова «готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления».

«При этом казаки-добровольцы испытывали острую нехватку обмундирования и снаряжения и вынуждены были покупать его за свой счет», — пояснил собеседник портала.

Он также отметил, что у следователей нет претензий к казакам. «Они защищают интересы страны. Вопросы есть конкретно к чиновнику», — пояснил источник 93.RU.

О том, что в отношении Власова было возбуждено уголовное дело, РИА Новости сообщило 29 сентября. В тот же день стало известно об обысках в кабинете экс-замгубернатора.

За несколько часов до этого Власов объявил на заседании расширенного совета атаманов Кубанского казачьего войска в краевой администрации о своем решении отправиться на службу в зону военной операции.

«Это великая честь — служить своей Родине и быть ее достойным сыном. Отмечу, что и я ветеран боевых действий, выполнял боевые задачи в Чеченской Республике в конце девяностых н начале двухтысячных годов, также в операции по принуждении Грузии к миру в 2008 году. Вот и сейчас я чувствую, что нужен своей Родине России на передовой. Поэтому я принял решение уйти на СВО. Быть рядом с воинами, братьями по духу, защищающими Отечество и мирное небо над головами жителей Кубани», — приводит его слова пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Одновременно с этим Власов был освобожден от должности исполняющего обязанности заместителя главы края, сообщается на сайте региональной администрации.

Как отмечает 93.RU, годом ранее аналогичным образом покинул свой пост бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский — сначала чиновник объявил о решении уйти на военную операцию, после чего стало известно о возбуждении против него уголовного дела о хищении земельных участков.