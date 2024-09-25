Мещанский суд Москвы арестовал по делу о растрате бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного 25 сентября в Луганске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Копайгородский арестован до 18 ноября. Ему вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В случае признания вины экс-мэру Сочи грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 2019 по 2024 год. В мае он ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. В середине сентября стало известно, что он проходит службу в зоне проведения военной операции в Луганской народной республике.

По данным Mash, Копайгородского подозревают в растрате госбюджета, а также в хищении чужого имущества в особо крупном размере или в составе организованной преступной группы (ОПГ).

Телеграм-канал Shot пишет, что Копайгородского предположительно подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших требовали от 200 тыс. до 3 млн рублей, утверждает канал. В начале августа по этому делу был арестован бывший советник мэра Сочи Родион Пищур.

По данным Mash, дома у Копайгородского были проведены обыски, а его супругу Анастасию Гредину возили на допрос в Следственный комитет.

РИА Новости сообщало, что обыски также прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и экс-заместителя главы города Олега Бурлева. Савин в разговоре с RTVI не подтвердил проведение у него обыска.