Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский после ухода с поста главы города отправился в зону боевых действий на Украине в качестве добровольца, сообщает Sochi1.ru. По словам источника издания, Копайгородский проходит службу в ЛНР на офицерской должности.

В 2008 году Копайгородский окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко, позже получил диплом во Владимирском юридическом институте ФСИН, затем окончил РАНХиГС. Мэром Сочи он стал в сентябре 2019 года, до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года Копайгородский покинул занимаемый пост, новым мэром Сочи стал Андрей Прошунин.

«[Копайгородский] решил, что его военные знания сейчас пригодятся там», — сказал Sochi1.ru источник в Горсобрании Сочи.

По информации издания, 39-летний бывший мэр отправился в зону боевых действий «практически сразу» после отставки. Сам Копайгородский говорил, что уходит в отставку в связи с переходом «на новое место работы».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда отмечал профессионализм Копайгородского. «Покинуть пост мэра Сочи — это ваше решение, и я не могу с ним не согласиться», — цитировала губернатора пресс-служба краевой администрации.

«Ъ-Кубань» писал со ссылкой на источник, что Копайгородский якобы переходит работать в федеральное ведомство. Собеседник издания утверждал, что решение мэра уйти в отставку связано с федеральными ротациями, изменениями в правительстве России и кабмине. Источник Sochi1.ru говорил, что отставка главы города стала неожиданностью, ее «не обсуждали даже в кулуарах».

В конце июля стало известно, что экс-советник Копайгородского Родион Пишур стал фигурантом дела о торговле местами на кладбище. По данным следствия, бывший советник мэра создал организованную преступную группу, чтобы продавать места на кладбище в селе Барановка Хостинского района Сочи. По закону места для захоронения на этом кладбище должны предоставляться безвозмездно.