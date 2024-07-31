Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело против бывшего советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шести его сообщников, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, которую приводят РИА Новости и «Коммерсантъ«, основным фигурантом дела стал Родион Пищур.

В сообщении СК говорится, что уголовное дело связано с получением крупной взятки и вымогательством. МВД Краснодарского края сообщает о возбуждении уголовного дела по статье о взяточничестве, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подозреваемым грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

По данным следствия, бывший советник мэра создал организованную преступную группу (ОПГ), чтобы продавать места на кладбище в селе Барановка Хостинского района Сочи. При этом по закону места для захоронения на этом кладбище должны предоставляться безвозмездно.

В СК отметили, что злоумышленники создали такие условия, при которых захоронения стали возможны «только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей».

«По предварительным данным, ежемесячный доход организованной группы составлял от 10 до 15 миллионов рублей, который соучастники распределяли между собой», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации СК, в ОПГ также входили начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации, его подчиненный, генеральный директор и бухгалтер частного ритуального агентства, а также работник муниципальной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывавший услуги в этой сфере.

По данным РИА Новости, одним из подозреваемых участников ОПГ является Станислав Гармаш, занимавший пост начальника похоронного отдела департамента городского хозяйства Сочи.

Следственные группы вместе с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии провели обыски по 25 адресам Сочи и изъяли более 15 млн рублей, а также иностранную валюту, документы и прочие предметы, «имеющие значение для уголовного дела». С самими фигурантами работают следователи.

МВД опубликовало кадры с мест проведения обысков, на которых демонстрируются пачки купюр и несколько штук упакованных в коробки наручных часов.

После появления сообщений о расследовании в отношении Пищура в сочинской мэрии пообещали оказывать «все необходимое содействие» следствию. Кроме того, в администрации отметили, что Пищур не является их сотрудником с мая 2023 года.

19 июля в Сочи сменился глава города. Новым мэром избрали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина. Его предшественник — Алексей Копайгородский — подал в отставку в мае 2024 года в связи с переходом на другую работу. Он занимал пост мэра Сочи с 2019 года.