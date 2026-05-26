Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла закон, разрешающий налагать арест на имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 384 депутата.

«Принятые поправки гарантируют, что ответить за антироссийскую деятельность так называемым релокантам обязательно придется. Для обеспечения исполнения судебных решений предусмотрен механизм ареста имущества и банковских счетов лиц, уехавших за пределы России. Данное решение направлено на безусловное обеспечение неотвратимости наказания», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он отметил, что закон позволит обеспечить защиту российского общества «от действий, направленных на подрыв безопасности и раскол страны». «Кроме того, мы четко фиксируем, что гражданская ответственность не аннулируется пересечением государственной границы», — подчеркнул Пискарев.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил, что меры ответственности в отношении релокантов, выступающих против России, могут быть ужесточены.

«Посмотрим, если и эта мера не будет действовать, мы еще больше ужесточим отношение к этим негодяям… Есть куда», — сказал он RTVI.

Однако среди парламентариев есть и скептики.

«Что касается эффекта, учитывая, что не такое уж большое количество тех самых деятелей культуры и не культуры, которые ругают из-за границы, мне кажется, это такое больше, наверное, психологическое воздействие, “воспитательное” в кавычках на тех, кто либо уже перешел эту черту, либо собирается ее перейти. Потому что с экономической точки зрения здесь я особенного эффекта не вижу», — сказал RTVI депутат ГД Алексей Куринный.

Закон расширяет действие нормы части 3 статьи 1.8 КоАП РФ, которая гласит, что лицо, совершившее административное правонарушение за границей, может быть привлечено к ответственности в России, если это деяние угрожает интересам нашей страны. Теперь это правило распространяется на некоторые другие составы административных правонарушений.

Речь идет, в частности, о статьях о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, дискредитации армии, призывах к санкциям, нарушении порядка деятельности иноагента, публичном отождествлении действий и решений руководства СССР и нацистской Германии, нарушении порядка распространения сведений о защищаемых лицах, а также производстве и распространении экстремистских материалов.

Одновременно изменения вносятся в ст. 27.20 КоАП, в которой прописаны основания для ареста имущества. Сейчас она касается ареста имущества юрлиц за незаконное вознаграждение или совершение сделок с имуществом, заведомо добытым преступным путем. Теперь ее действие распространяется и на физлиц, совершивших перечисленные выше правонарушения.

Согласно изменениям, стоимость имущества юрлиц, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер штрафа, установленного за такие правонарушения. Для физлиц из того же перечня стоимость арестованного имущества размером штрафа не ограничивается.

У юрлиц будут арестовывать деньги на счетах и вкладах в банках, если у них нет другого имущества. Что касается физлиц, то у них сразу будут арестовывать денежные средства на счетах и вкладах, а при их отсутствии — иное имущество.

Решение об аресте будет принимать суд.

Согласно закону, арест имущества может быть отменен судом по ходатайству прокурора или судебного пристава-исполнителя, а также по заявлению человека, чье имущество арестовано, либо его защитника. Ходатайство должно быть рассмотрено в пятидневный срок.