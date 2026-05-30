Президент США Дональд Трамп обнародовал жесткие условия урегулирования конфликта с Ираном, включающие отказ от ядерного оружия и немедленное открытие Ормузского пролива для беспрепятственного судоходства. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social перед совещанием в Ситуационной комнате, где должна была проводиться финальная оценка предложений по сделке с Тегераном.

Трамп заявил, что Иран навсегда откажется от разработки ядерного оружия, а также немедленно откроет Ормузский пролив для беспрепятственного прохода судов в обоих направлениях без взимания сборов.

Президент США заявил, что все морские мины в проливе должны быть ликвидированы, подчеркнув, что американские силы уже уничтожили значительное их количество с помощью подводных тральщиков, а оставшиеся предстоит обезвредить Ирану.

Трамп также сообщил, что после выполнения этих условий блокада иранских портов, которую он назвал «беспрецедентной», будет снята, а застрявшие в проливе суда смогут отправиться домой.

Кроме того, американский лидер заявил о необходимости извлечения и уничтожения обогащенного урана, который он назвал «ядерной пылью», захороненного в подземных лабораториях под завалами горной породы в результате ударов американских бомбардировщиков B-2. Эта операция, по его словам, будет проводиться США совместно с Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом Трамп подчеркнул, что «никакого обмена деньгами до дальнейшего уведомления не будет».

Совещание в Ситуационной комнате продолжалось около двух часов. Однако, по данным американских СМИ, окончательного решения по предложенной сделке принято не было. Анонимный источник в администрации Белого дома подтвердил, что президент пока воздержался от утверждения меморандума о взаимопонимании.

Вице-президент Джей Ди Вэнс до этого говорил, что, хотя стороны «очень близки» к подписанию документа, несколько вопросов остаются несогласованными — в частности, формулировки по контролю над ядерной программой Ирана.

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя ситуацию, заявил, что «любая сделка с Ираном будет хорошей сделкой», но при этом напомнил о «глобальных обязательствах» США не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны продолжают переговоры, но окончательное соглашение пока не достигнуто. Глава того же ведомства Аббас Арагчи в телефонном разговоре с оманским коллегой подчеркнул, что достижение соглашения с США о прекращении военных действий будет зависеть от отказа Вашингтона от жестких требований.

Иранские источники назвали заявления Трампа «смесью правды и лжи», направленной на создание впечатления дипломатической победы США. По их данным, Тегеран настаивает, что — вопреки словам американского лидера — в обсуждаемом меморандуме нет положения о демонтаже или уничтожении иранских ядерных материалов.

Принципиальное расхождение сохраняется и по вопросу о контроле над Ормузским проливом: иранская сторона заявляет, что управление им является суверенным правом Ирана и Омана, и отказывается увязывать этот вопрос с ядерной проблемой.