Президент США Дональд Трамп обнародовал жесткие условия урегулирования конфликта с Ираном, включающие отказ от ядерного оружия и немедленное открытие Ормузского пролива для беспрепятственного судоходства. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social перед совещанием в Ситуационной комнате, где должна была проводиться финальная оценка предложений по сделке с Тегераном.

Трамп заявил, что Иран навсегда откажется от разработки ядерного оружия, а также немедленно откроет Ормузский пролив для беспрепятственного прохода судов в обоих направлениях без взимания сборов.

Президент США заявил, что все морские мины в проливе должны быть ликвидированы, подчеркнув, что американские силы уже уничтожили значительное их количество с помощью подводных тральщиков, а оставшиеся предстоит обезвредить Ирану.

Трамп также сообщил, что после выполнения этих условий блокада иранских портов, которую он назвал «беспрецедентной», будет снята, а застрявшие в проливе суда смогут отправиться домой.

Кроме того, американский лидер заявил о необходимости извлечения и уничтожения обогащенного урана, который он назвал «ядерной пылью», захороненного в подземных лабораториях под завалами горной породы в результате ударов американских бомбардировщиков B-2. Эта операция, по его словам, будет проводиться США совместно с Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом Трамп подчеркнул, что «никакого обмена деньгами до дальнейшего уведомления не будет».

Совещание в Ситуационной комнате продолжалось около двух часов. Однако, по данным американских СМИ, окончательного решения по предложенной сделке принято не было. Анонимный источник в администрации Белого дома подтвердил, что президент пока воздержался от утверждения меморандума о взаимопонимании.

Вице-президент Джей Ди Вэнс до этого говорил, что, хотя стороны «очень близки» к подписанию документа, несколько вопросов остаются несогласованными — в частности, формулировки по контролю над ядерной программой Ирана.

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя ситуацию, заявил, что «любая сделка с Ираном будет хорошей сделкой», но при этом напомнил о «глобальных обязательствах» США не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

«Трамп бросает нас под автобус»: Нетаньяху потерял влияние на США по иранскому вопросу

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны продолжают переговоры, но окончательное соглашение пока не достигнуто. Глава того же ведомства Аббас Арагчи в телефонном разговоре с оманским коллегой подчеркнул, что достижение соглашения с США о прекращении военных действий будет зависеть от отказа Вашингтона от жестких требований.

Иранские источники назвали заявления Трампа «смесью правды и лжи», направленной на создание впечатления дипломатической победы США. По их данным, Тегеран настаивает, что — вопреки словам американского лидера — в обсуждаемом меморандуме нет положения о демонтаже или уничтожении иранских ядерных материалов.

Принципиальное расхождение сохраняется и по вопросу о контроле над Ормузским проливом: иранская сторона заявляет, что управление им является суверенным правом Ирана и Омана, и отказывается увязывать этот вопрос с ядерной проблемой.