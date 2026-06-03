Около 1,5 тыс. британских военнослужащих приняли участие в учениях «Весенняя буря» в Эстонии, проходивших вблизи российской границы. Подразделения 4-й бригады отрабатывали маневры совместно с союзниками по НАТО на расстоянии до 25 км от территории России.

В учениях задействовали танки Challenger 2, переброшенные на полигон на тяжелых транспортерах. Маневры проводились на базе боевой группы 2-го батальона Королевского полка Шотландии. По сценарию, военные отрабатывали отражение вторжения «агрессивного соседнего государства» на юго-востоке страны, сообщает UK Defence Journal. Военные отрабатывали передвижение тяжелой бронетехники и создание командных пунктов в полевых условиях.

В Минобороны Великобритании заявили, что учения демонстрируют возможности передовых сухопутных сил НАТО — формата размещения многонациональных подразделений на восточном фланге альянса. «Весенняя буря» направлена на отработку быстрого развертывания и усиления сил в регионе, включая переброску бронетехники и создание командных пунктов в полевых условиях.

Учения проходили почти месяц, начались 4 мая — командно-штабными учениями дивизии. В период с 10 по 22 мая на всей территории Эстонии проходило слаживание подразделений, после чего были проведены учебные бои в юго-восточной части Эстонии и на северо-востоке Латвии, на границе с Россией. Закончились учения стрельбами на Центральном полигоне Сил обороны.

Учения «Весенняя буря» завершились 1 июня. В них также участвовали подразделения из Франции, Латвии и Эстонии.

Британские войска находятся в Эстонии с 2017 года. После начала СВО в 2022 году НАТО увеличило численность своих боевых групп на востоке до бригадного уровня.