Политические рокировки в Южной Осетии свидетельствуют о курсе на усиление, повышение эффективности и качества управления республикой. Такое мнение в беседе с RTVI высказал политолог Константин Калачев.

23 июня возглавлявший с 2022 года Южную Осетию Алан Гаглоев сообщил, что станет советником президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. По его словам, единство с Россией всегда было историческим выбором осетинского народа. Гаглоев также назвал подписанный 9 мая договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией важным шагом на пути к воссоединению.

По мнению Калачева, уход Гаглоева с президентского поста — не отставка в привычном смысле.

«Принимая во внимание численность населения Южной Осетии, размеры территории и другие обстоятельства, я считаю, что это на самом деле карьерный трамплин. Переход на должность советника президента — это точно не понижение», — заявил политолог.

Исполняющим обязанности главы Южной Осетии стал Марат Камболов — уроженец Северной Осетии, бывший замминистра образования и науки России, экс-директор НИЦ «Курчатовский институт» и кандидат юридических наук. В Цхинвал он приехал в мае 2026 года, когда был назначен государственным советником президента, а уже 16 июня возглавил правительство республики, получив в том числе кураторство над реализацией подписанного 9 мая договора об углублении союзнического взаимодействия между Южной Осетией и Россией.

Говоря о Камболове, Калачев отметил, что тот «состоялся в России с точки зрения карьеры».

«Если говорить об умениях, навыках, опыте работы, а также о наличии связей и контактов, то, безусловно, он может стать драйвером развития Южной Осетии, лоббистом и защитником ее интересов. Назначение, мне кажется, сильное со всех точек зрения, и сам он — фигура с серьезным бэкграундом. Это курс на усиление, повышение эффективности и качества управления Южной Осетией», — добавил он.

Отвечая на вопрос, что перестановки значат для региона, политолог назвал их выгодными для всех сторон: и бывшему президенту, получившему новый статус, и самой республике, которая обрела потенциально сильного представителя в Москве.

«Полагаю, что этими перестановками должны быть довольны все. А если спросить осетинский народ, чего бы он хотел, то, думаю, речь шла бы о воссоединении», — добавил собеседник RTVI.

При этом он подчеркнул: в отличие от Абхазии, где отношение к интеграции с Россией неоднозначно, в Южной Осетии, по его оценке, «центростремительные настроения» выражены гораздо отчетливее.

«Полагаю, что в любом случае самое главное в том, что жители Южной Осетии смотрят в две стороны: с одной — Грузия, с другой — Россия. Где лучше, где интереснее? Грузия на самом деле многое делала для реинтеграции Южной Осетии. Ее жители могут ездить туда и, например, бесплатно получать медицинскую помощь, а в самой Грузии есть целое министерство, которое занимается вопросами реинтеграции Южной Осетии и Абхазии», — отметил эксперт.

Именно поэтому, считает Калачев, главная задача нового руководства сугубо практическая.