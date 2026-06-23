Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий в связи с переходом на работу в администрацию президента России. Он рассказал, что получил предложение стать советником Владимира Путина от него лично во время встречи накануне, передает Sputnik Южная Осетия. Назначение уже состоялось — указ опубликован на сайте Кремля.
«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним», — цитирует Гаглоева агентство.
Он заявил, что единство с Россией всегда было историческим выбором осетинского народа.
«Сегодня наша задача — сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта, — преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией», — сказал Гаглоев.
По его словам, этой цели поможет подписанный 9 мая Договор об углублении союзнического взаимодействия между РФ и ЮО. Он станет важным шагом на пути к воссоединению, добавил экс-президент.
Согласно Конституции республики, врио президента станет недавно назначенный глава правительства ЮО Марат Камболов. Он сменил на этом посту Дзамболата Тадтаева менее чем через две недели после того, как был назначен госсоветником Гаглоева.