Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий в связи с переходом на работу в администрацию президента России. Он рассказал, что получил предложение стать советником Владимира Путина от него лично во время встречи накануне, передает Sputnik Южная Осетия. Назначение уже состоялось — указ опубликован на сайте Кремля.

«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним», — цитирует Гаглоева агентство.

Он заявил, что единство с Россией всегда было⁣ историческим выбором осетинского народа.

«Сегодня наша задача — сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта, — преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией», — сказал Гаглоев.

По его словам, этой цели поможет подписанный 9 мая Договор об углублении союзнического взаимодействия между РФ и ЮО. Он станет важным шагом на пути к воссоединению, добавил экс-президент.⁣⁣

Согласно Конституции республики, врио президента станет недавно назначенный глава правительства ЮО Марат Камболов. ⁣⁣Он сменил на этом посту Дзамболата Тадтаева менее чем через две недели после того, как был назначен госсоветником Гаглоева.

Алан Гаглоев родился 6 февраля 1981 года в Цхинвале. В 2002 году окончил экономический и юридический факультеты Юго-Осетинского государственного университета имени А.А. Тибилова. С 2002 по 2004 годы работал главным специалистом в Министерстве экономического развития Южной Осетии.

С 2004 по 2017 годы Гаглоев служил в Комитете государственной безопасности (КГБ), откуда уволился в звании подполковника. Был участником боевых действий в республике в 2004 и 2008 годах.

В 2017 году он баллотировался на пост президента, заняв третье место с 10,17% голосов. С февраля 2020 года по май 2022 года возглавлял партию «Ныхас». В мае 2022 года был избран президентом Республики Южная Осетия, набрав во втором туре 56,09% голосов.