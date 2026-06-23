Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий в связи с переходом на работу в администрацию президента России. Он рассказал, что получил предложение стать советником Владимира Путина от него лично во время встречи накануне, передает Sputnik Южная Осетия. Назначение уже состоялось — указ опубликован на сайте Кремля.

«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним», — цитирует Гаглоева агентство.

Он заявил, что единство с Россией всегда было⁣ историческим выбором осетинского народа.

«Сегодня наша задача — сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта, — преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией», — сказал Гаглоев.

По его словам, этой цели поможет подписанный 9 мая Договор об углублении союзнического взаимодействия между РФ и ЮО. Он станет важным шагом на пути к воссоединению, добавил экс-президент.⁣⁣

Согласно Конституции республики, врио президента станет недавно назначенный глава правительства ЮО Марат Камболов. ⁣⁣Он сменил на этом посту Дзамболата Тадтаева менее чем через две недели после того, как был назначен госсоветником Гаглоева.