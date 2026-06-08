Премьер-министр Южной Осетии Дзамболат Тадтаев, исполнявший обязанности с января нынешнего года, ушел в отставку. На его место президент республики Алан Гаглоев предложил Марата Камболова, который ранее возглавлял НИЦ «Курчатовский институт», а менее двух недель назад был назначен госсоветником Гаглоева.

Заявление об уходе Тадтаев подал на заседании правительства 8 июня, сообщает президентская пресс-служба. Гаглоев принял его отставку и поблагодарил за работу.

Глава республики сообщил, что в ближайшее время внесет кандидатуру Камболова на рассмотрение парламента. До утверждения нового председателя правительства исполнять обязанности главы кабинета министров будет первый вице-премьер Константин Джиоев.

«Перед новым руководителем кабинета министров будет поставлена задача обеспечить эффективную реализацию положений подписанного Договора [об углублении союзнического взаимодействия между РФ и ЮО] и всех достигнутых российско-югоосетинских соглашений», — сказано в релизе.

Документ, о котором идет речь, был подписан президентом России Владимиром Путиным в Москве 9 мая. Курировать реализацию этого договора назначили Камболова, которого Гаглоев своим указом от 27 мая назначил своим государственным советником.

Как сообщали власти республики, Камболов много лет проработал в федеральных органах власти в России и «обладает глубокой компетенцией» в сфере госуправления, стратегического планирования и реализации крупных федеральных проектов.

Об отставке Тадтаева и планах внести кандидатуру Камболова на пост премьера было объявлено в ходе заседания правительства республики, которое было посвящено дальнейшему развитию сотрудничества с Россией.

Открывая заседание, Гаглоев заявил, что во взаимодействии ЮО и РФ наступает новый этап. В сообщении пресс-службы говорится, что в ходе встречи Гаглоева с Владимиром Путиным в Кремле 9 мая были достигнуты «важнейшие договоренности», логическим продолжением которых стало подписание соглашения об углублении сотрудничества.

Этот договор «открывает новые возможности для углубления интеграционных процессов и движения к воссоединению с Россией», отмечается в релизе.

В рамках этого документа Россия и Южная Осетия намерены укреплять взаимодействие, в том числе для проведения согласованной международной и оборонной политики. Сотрудничество также охватывает социально-экономическую сферу и развитие инфраструктуры.

В рамках договоренностей стороны будут работать над унификацией законодательства в сферах труда, социальной защиты и пенсионного обеспечения, включая вопрос взаимного признания трудового стажа граждан.

Камболов, в частности, будет курировать реализацию договора в экономической и социальной сферах, а также координировать совместные проекты, направленные на развитие интеграции, инвестиционного взаимодействия и инфраструктурных программ.