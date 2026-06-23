Мелиоидоз, которым заразилась вернувшаяся из Таиланда в Россию туристка, характеризуется высокой летальностью при развитии в тяжелой форме. Об этом рассказал «Абзацу» академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он обратил внимание на яркую клиническую картину заболевания, которое проявляется ознобом, головной болью, лихорадкой, кашлем, сильной болью в груди, лимфаденитом, диареей, поражает легкие и плевру, почки, печень и другие органы.

Болезнь может скрыто протекать в начальной стадии, однако септическая форма представляет высокую опасность и может «молниеносно» стать причиной абсцедирующей пневмонии или гнойного плеврита, добавил Онищенко.

По его словам, тяжелое течение мелиоидоза характерно для людей с пониженным иммунитетом: в группу риска попадают пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и алкогольной зависимостью.

Онищенко отметил универсальность возможных путей передачи инфекции: человек может заразиться через воду или пищу, при вдыхании воздуха, содержащего бактерии, и при прямом контакте. По его словам, переносчиками мелиоидоза чаще всего выступают грызуны, домашние и дикие животные, при этом сама бактерия относится к аэробам и отличается живучестью.

Чаще всего вызываемое ею заболевание встречается в таких странах как Таиланд, Вьетнам и Индия, добавил академик.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заразившаяся мелиоидозом туристка посещала в Таиланде различные экскурсии, включая поездку на ферму слонов. По возвращении в Россию она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Что такое мелиоидоз и в чем его коварство

Мелиоидоз — тяжелое инфекционное заболевание бактериальной природы, вызываемое грамотрицательной палочкой Burkholderia pseudomallei. Эту болезнь называют «великим имитатором» из-за разнообразия симптомов, по которым ее часто путают с туберкулезом или сепсисом другого происхождения.

Возбудитель обитает во влажной почве и воде тропических и субтропических регионов. Основные пути заражения:

контактный (через поврежденную кожу при контакте с зараженной почвой или водой),

аэрогенный (вдыхание пыли или капель воды),

алиментарный (употребление зараженной воды или пищи).

Инкубационный период в среднем составляет 9 дней, но может длиться от 1 до 21 дня, а в некоторых случаях заболевание проявляется спустя месяцы или даже годы после заражения. Инфекция может протекать остро, подостро или хронически, поражая кожу, легкие или весь организм.

Клинические формы включают:

локализованную инфекцию (язвы, абсцессы),

легочную форму (пневмонию, которая является наиболее частым проявлением),

сепсис с поражением различных органов.

Факторы риска:

возраст старше 45 лет,

сахарный диабет второго типа,

хронические заболевания почек и печени,

алкоголизм,

длительный прием стероидов.

Прогноз при мелиоидозе зависит от характера течения болезни и факторов риска. По разным данным, летальность при лечении составляет 15—40%, а в тяжелых случаях с сепсисом может достигать 80%. Эффективной вакцины против этого заболевания не существует.