На фоне аномальной жары во Франции менее чем за неделю утонули 40 человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра страны Себастьена Лекорню, который назвал случившееся трагическим бедствием и созвал экстренное совещание.

Вторник, 23 июня, стал самым жарким днем во Франции с начала измерений в 1947 году: температура воздуха достигла рекордных +44,3°C, сообщает национальная метеослужба Météo-France. Накануне ночью тоже был зафиксирован рекорд. Из-за жары, охватившей около половины страны, в 54 департаментах объявлен красный уровень погодной опасности.

Туристические достопримечательности закрываются: Эйфелева башня прекратила допуск посетителей на восемь часов раньше обычного, Лувр до субботы будет работать на два часа меньше.

«Хотя части исторического здания естественным образом устойчивы к нагреву, музей остается уязвимым и недостаточно адаптирован к изменению климата. Наибольшее накопление тепла происходит к концу дня и усиливается большим количеством посетителей», — пояснили в администрации музея.

Национальный тепловой индекс Франции, который рассчитывается как среднее между дневными и ночными максимумами на 30 метеостанциях по всей стране, достиг рекордных +29,8°C, превысив предыдущий рекорд (+29,4°C), установленный во время волн жары в августе 2003 года и июле 2019 года.

Власти региона Иль-де-Франс рекомендовали жителям работать из дома и по возможности избегать поездок на поездах.

«Транспортная сеть испытывает серьезные нагрузки в периоды экстремальной жары. Железнодорожные пути не выдерживают температур выше +50°C», — заявила глава региона Валери Пекресс.

На юго-западе Франции на атомной электростанции Гольфеш отключили один реактор. Вода, забираемая из близлежащей реки для его охлаждения, нагрелась выше безопасного уровня в +28°C, пояснил представитель АЭС агентству AFP.

В понедельник жара привела к закрытию около 1 350 школ и предположительно стала причиной гибели двух маленьких детей в автомобиле.

Такая погода продлится до конца недели. Météo-France прогнозирует новые рекорды, которые могут превзойти все предыдущие показатели, независимо от времени года. Причиной стал приток воздушных масс из африканской пустыни.

«Теплый воздух идет из Северной Африки, из Сахары, и именно поэтому у нас такая сильная жара. Он движется очень медленно, а это значит, что нет ветра, нет бриза, который мог бы дать передышку», — пояснила климатолог из Имперского колледжа Лондона Клэр Барнс.

В других европейских странах тоже складывается тяжелая ситуация из-за погоды. Так, в Великобритании во вторник некоторые школы закрылись раньше времени. Ожидается, что температура поднимется до +40°C, и метеослужба выпустила второе красное предупреждение о жаре.

В Италии министр здравоохранения объявил красный уровень опасности в 15 городах, включая Милан и Рим. Резкий рост использования кондиционеров привел к отключениям электроэнергии в Милане и Турине. В Парме в службы скорой помощи из-за высоких температур за три дня обратились 1 068 человек.

В Германии, как сообщили власти, за выходные резко возросло число несчастных случаев на воде, в результате которых погибли пять человек.

Предупреждение об экстремальной жаре объявлено почти по всей Испании: красный уровень «экстраординарной опасности» действует в районах Кордовы на юге страны, Бильбао на севере и в некоторых частях северного региона Кантабрия.

В понедельник на 101 из 828 метеостанций по всей Испании зафиксировали +40°C и выше. В юго-восточной провинции Альмерия ночные температуры не опускаются ниже +30°C уже трое суток подряд.