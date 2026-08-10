Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном наступлении. Об этом американский глава лично заявил изданию Axios.

«Мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая его огромную инфляцию и тот факт, что у них нет денег», — заявил Трамп в коротком телефонном разговоре с корреспондентом Axios Бараком Равидом.

По мнению президента США, Тегеран «находится в очень плохом экономическом положении», у него нет денег на содержание своих войск — к тому же американская военно-морская блокада «усугубила экономический кризис иранского режима».

Глава Белого дома уверен, что все идет по плану.

«Всё уладится. Всегда всё улаживается. Это как шахматная партия», — сказал он.

Как пишет Axios со ссылкой на американских чиновников, всего неделю назад Трамп склонялся к возобновлению масштабных боевых действий против Ирана, но сейчас выступает, скорее, за деэскалацию.

В то же время, по словам американского чиновника, каждую ночь через южную часть Ормузского пролива из Персидского залива вывозится около 8 миллионов баррелей нефти в координации с американскими военными. «США будут пытаться увеличить объемы вывоза нефти, пока не будет достигнуто соглашение», — рассказал собеседник портала на анонимных условиях.

По некоторым данным, Иран, Оман и США уже договорились о соглашении, которое будет регулировать движение судов в Ормузском проливе, и оно находится на рассмотрении уже несколько дней.

В рамках этого нового соглашения Ирану будет предоставлен частичный контроль над движением судов в проливе — чего у него не было до войны.

Катарские и пакистанские посредники были уверены, что о сделке будет объявлено в среду, «но с тех пор ее перспективы, похоже, стали менее очевидны».

«Американские чиновники также заявляют о растущих разногласиях внутри иранского режима. Одна группа, возглавляемая президентом Масудом Пезешкианом, крайне обеспокоена экономическим коллапсом и считает, что Ирану необходимо достичь соглашения с США. Другая группа, возглавляемая командующим Корпусом стражей Исламской революции Ахмадом Вахиди, отвергает любые уступки», — заключает издание.