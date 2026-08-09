Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, который касается реорганизации российского присутствия в стране. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Сирии.

Документ закрепляет судьбу российских объектов в Хмеймиме и Тартусе. Соглашению предшествовали полтора года интенсивных переговоров, отметили в ведомстве.

В соответствии с меморандумом Сирия возьмет на себя управление аэропортом Хмеймим и четвертым коммерческим причалом в порту Тартус. Это позволит постепенно встроить их в гражданскую инфраструктуру страны, отметили в МИДе. Российские военные базы будут преобразованы в совместные учебно-тренировочные центры.

Соглашение вступит в силу после переходного периода, который продлится три месяца. В сирийском МИДе назвали подписание меморандума «самым значительным событием» с начала переговоров с Россией.

Российская сторона не комментировала эту информацию.

России принадлежат пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту города Тартус и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия. В 2017 году Москва и Дамаск заключили соглашение, которое предусматривало размещение российских сил на этих базах в течение 49 лет. После свержения режима Башара Асада МИД Сирии заявил, что все соглашения, заключенные прежним правительством страны с Россией, будут пересмотрены.

В конце июля экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов заявил в специальном репортаже RTVI, что российские базы в Сирии находятся в уязвимом положении. По его словам, весь порт в Тартусе собирается взять в лизинг «крупнейший эмиратский холдинг», а авиабаза Хмеймим «абсолютно открыта для воздействий извне» и существует «только на договоренностях».

В апреле «Коммерсантъ» писал со ссылкой на сирийский источник, что из авиабазы Хмеймим планируется сделать тренировочный и гуманитарный пункт, выполняющий «только невоенные цели».