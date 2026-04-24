Новые власти Сирии хотят переформатировать российские военные объекты в стране под другие цели — в частности, из авиабазы Хмеймим они намерены сделать тренировочный и гуманитарный пункт. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный сирийский источник.

«Объект перейдет под совместное управление России и Сирии, но будет выполнять только невоенные цели», — приводит его слова газета.

Как пояснил источник «Ъ», возможности этой базы в прибрежной северо-западной провинции Латакия планируют использовать для повышения боевой выучки нынешних сирийских сил, которые состоят в основном из участников бывших радикальных формирований.

Собеседник издания не сказал, какую роль отведут российским военнослужащим.

Ранее военные источники рассказали ливанской газете «Аль-Модон», что Минобороны Сирии разрабатывает план преобразования базы Хмеймим «в свете более широкого процесса по сокращению иностранного влияния в стране». В результате может быть достигнута «новая формула» касательно будущего российских войск на базах Хмеймим и Тартус, говорилось в публикации.

Источники «Аль-Модон» сообщали, что обучение сирийских военных, скорее всего, будет проводиться под наблюдением российских экспертов. Они указали, что армия страны в настоящее время оснащена в основном российским и советским оружием, также у нее есть некоторое количество турецкой военной и логистической техники.

Качество вооружений, произведенных в советскую эпоху, требует контроля со стороны российских специалистов, объяснили собеседники ливанского издания.

Они отметили, что на базе Хмеймим военная техника находится «в отличном состоянии», и это один из ключевых факторов, которые мотивируют сирийское Минобороны инвестировать в авиабазу, «независимо от дальнейшей судьбы российских сил».

Источники предположили, что тренировки с участием российских инструкторов будут ограничены только программами для сухопутных войск, а о подготовке сирийских пилотов и использовании российских боевых самолетов речи не идет.

«Аль-Модон» при этом указала, что препятствием для планов военного сотрудничества Дамаска с Москвой может стать тот факт, что Сирия осенью прошлого года присоединилась к международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»*, а Россия в эту коалицию не входит.

«В этом контексте существует несколько вариантов судьбы базы [Хмеймим]. Военные источники не исключают возможности ее возвращения в качестве гражданского аэродрома, как это было прежде», — говорится в статье.

В то же время другой источник ливанской газеты, офицер сирийских ВВС, также знакомый с ситуацией, допустил, что Хмеймим, наоборот, превратится в крупную военную базу для различных родов войск. Он также высказал мнение, что российские военнослужащие со временем покинут как Хмеймим, так и Тартус.

В январе временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз за два месяца посетил Москву, где его принял в Кремле президент России Владимир Путин. Западные, арабские и турецкие СМИ тогда писали, что одним из главных вопросов повестки было будущее российских баз в Сирии.

В декабре прошлого года замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал в специальном интервью RTVI, что базы Хмеймим и Тартус продолжают работать и вносят «стабилизирующий фактор» в ситуацию в регионе. Он утверждал, что стороны проводят инвентаризацию накопленного потенциала, в том числе в правовой и договорной сферах.

«Мы смотрим: может быть, есть необходимость адаптировать или осовременить какие-то соглашения», — пояснил Вершинин.

В 2017 году Москва и Дамаск заключили соглашения по российским базам в Сирии на 49 лет. Однако после свержения режима Башара Асада будущее этих баз оказалось в подвешенном состоянии. Глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани заявил, что все соглашения, заключенные с Россией правительством Асада, больше не действуют, приостановлены и находятся в процессе пересмотра.

* организация признана в России террористической, ее деятельность в стране запрещена