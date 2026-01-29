В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и временного главы Сирии Ахмеда аш-Шараа. Это был уже второй за три месяца визит нового сирийского лидера в Москву, где получил убежище свергнутый Башар Асад. Как полагают западные, арабские и турецкие СМИ, один из главных вопросов, который стоял на повестке переговоров, — будущее российских баз в Сирии. Подробности — в обзоре RTVI.

Reuters:

Присутствие России в Камышлы давно раздражало сирийские власти, которые рассматривали его как рычаг, который Москва может использовать против Дамаска, и как способ укрепить проект автономии курдов, придав ему определенную легитимность.

Собеседник агентства сообщил, что ключевым пунктом повестки дня был пересмотр статуса российского военного присутствия в Тартусе и Хмеймиме, которое Москва стремится расширить в рамках новой модели в постасадовский период.

Аш-Шараа также добивался более активного участия России в будущих мерах по обеспечению безопасности на юге Сирии, включая присутствие военной полиции в Кунейтре (заброшенный город в буферной зоне на Голанах, который находился под управлением ООН, а в декабре 2024 года был занят израильскими военными на фоне смены режима в Дамаске. — Прим.RTVI), [в целом] на Голанских высотах, в качестве буфера против израильских вторжений.

Главные базы России в Сирии — аэродром Хмеймим в Латакии и база обслуживания ВМФ в Тартусе, их будущее сейчас решается. Но есть и второстепенные объекты. С 2019 года российские военные использовали аэродром в Камышлы, курдском городе на северо-востоке Сирии, — для поддержки миротворческой миссии. 26 января ресурс Kurdistan24, который базируется в иракском Курдистане, продемонстрировал самолет Ил-76 ВКС России. Как утверждалось, он прибыл, чтобы забрать с базы российских военнослужащих. Официальной информации от Минобороны России на этот счет не было. Сообщения о выводе российских военных из Камышлы стали поступать на фоне наступления армии Дамаска на позиции, занятые Сирийскими демократическими силами (SDF, курдский вооруженный альянс, созданный в 2015 году при поддержке США для борьбы с ИГИЛ*). Владимир Путин в Кремле поздравил аш-Шараа с «усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии» и с тем, что, по словам президента России, «этот процесс набирает обороты».

Al Jazeera:

Путин и аш-Шараа более десяти лет находились по разные стороны сирийской гражданской войны, что вызвало в Москве опасения по поводу будущего российского военного присутствия в стране.

Аш-Шараа придерживается прагматичного подхода, стремясь выстраивать собственные отношения с внерегиональными державами в качестве страховки от возможных политических колебаний в Соединенных Штатах. <…>

При этом новые лидеры Сирии переориентировали внешнюю политику страны, отказавшись от влияния России, и заявили о стремлении выстроить стратегические отношения с США, на что администрация Трампа ответила взаимностью.

Asharq Al-Awsat:

Примечательно, что в открытой части встречи оба президента избежали обсуждения вопросов, которые могли бы быть спорными, к примеру — судьбу российских военных баз в Сирии.

Аш-Шараа и Путин также не затронули ситуацию на сирийском побережье — еще один спорный вопрос, учитывая обвинения в том, что некоторые остатки бывшего режима [свергнутого президента Башара Асада] пытаются разжечь напряженность в регионе.

The New York Times:

Эта поездка стала второй для аш-Шараа в Россию с тех пор, как он захватил власть в Сирии в конце 2024 года, пройдя через всю страну до Дамаска — столицы, и вынудив Башара Асада бежать в роскошную ссылку в Россию.

Тем не менее, сейчас для Кремля на кону стоит судьба российского военного присутствия в Сирии, которое включает в себя авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе, на Средиземном море, а также авиабазу в Камышлы, в курдском регионе на северо-востоке Сирии, недалеко от турецкой границы.

Associated Press:

На встрече аш-Шараа подчеркнул важность роли России в поддержке единства и стабильности Сирии. Он отметил, что к 2025 году Сирия преодолела серьезные трудности, последней из которых стало воссоединение ее территорий, и выразил надежду на переход к стабильности и миру.

Несмотря на то, что во время гражданской войны в Сирии они находились по разные стороны баррикад с Москвой, временное правительство в Дамаске дало понять, что готово развивать связи, очевидно, в надежде на то, что Россия сможет помочь восстановить разрушенную войной страну и предложить способ диверсификации ее внешней политики.

Для Кремля крайне важно сохранить свои военно-морские и военно-воздушные базы на сирийском побережье — единственные подобные форпосты за пределами бывшего Советского Союза, имеющие решающее значение для поддержания российского военного присутствия в Средиземноморье. Российские власти выразили надежду на заключение соглашения о сохранении авиабазы ​​Хмеймим и военно-морского форпоста в Тартусе.

Hürriyet:

Администрация аш-Шараа выступает за сохранение российского военного присутствия в Сирии в качестве противовеса Израилю. Однако, в отличие от периода правления Асада, Дамаск настаивает на том, чтобы российское присутствие ограничивалось только некоторыми объектами, такими как порт Тартус или авиабаза Хмеймим, но не охватывало всю Сирию.

Второй результат — экономический. Учитывая тесные связи России с сирийской промышленностью и снятие западных санкций с Сирии, цель состоит в продолжении сотрудничества, прежде всего — в энергетическом секторе. <…>

Французский журнал Le Point утверждает, что [как раз в минувшее воскресенье] президент Франции Эммануэль Макрон, выступающий посредником между Дамаском и Сирийскими демократическими силами, столкнулся с дипломатическим кризисом в Елисейском дворце. По данным издания, президент Сирии Ахмад аш-Шараа не ответил на приглашение Макрона пообщаться с лидером SFD Мазлумом Абди. Абди был доступен по телефону в назначенное время, а аш-Шара не ответил. Тем самым попытка Макрона наладить контакт между ними потерпела неудачу, что вызвало резкую реакцию со стороны французского лидера.

* Организация признана в России террористической и запрещена