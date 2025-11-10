Президент США Дональд Трамп 10 ноября планирует принять у себя главу Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа. Сирийский лидер впервые в истории посетит Вашингтон — при том, что в Соединенных Штатах до последнего считали его «особо опасным террористом» и официально разыскивали. Незадолго до этого аш-Шараа принял в Кремле президент России Владимир Путин. Как новый сирийский глава налаживает международные связи и что Москва и Вашингтон делят в Сирии после падения власти Башара Асада — в материале RTVI.

Добро пожаловать в Вашингтон

Долгое время Дамаск был отрезан от Соединенных Штатов, да и в принципе от многих западных стран, которые ввели персональные санкции против главы Сирии Башара Асада — союзника Москвы. Такой расклад сохранялся вплоть до декабря прошлого года, когда всего за несколько дней в Сирии сменилась власть — в результате госпереворота бывший президент вместе с семьей бежал из страны, получив политическое убежище в России.

Сирию возглавил президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, который вплотную приступил к налаживанию международных контактов. В мае состоялась первая за 25 лет встреча глав Сирии и США — Дональд Трамп и аш-Шараа провели переговоры в Саудовской Аравии. Уже спустя две недели американская администрация объявила о частичном смягчении санкций в отношении Дамаска.

После этого Вашингтон пошел еще дальше. 10 ноября Дональд Трамп планирует встретиться с аш-Шараа в Белом доме, объявила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт.

«Это исторический визит. Это первый визит сирийского президента в Белый дом за более чем 80 лет. На повестке дня будет много вопросов, начиная с отмены санкций и открытия новой главы в отношениях между США и Сирией. Мы хотим установить очень прочное партнерство между двумя странами», — сообщил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани.

Как отметил в беседе RTVI ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Николай Сухов, здесь «не обошлось без влияния Эр-Рияда», который весной предоставил площадку для первой очной встречи Трампа и аш-Шараа.

«Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман представил аш-Шараа как фигуру, способную обеспечить региональную управляемость без возврата к хаосу. И Трамп, по-видимому, воспринял этот посыл — скорее, как сделку, чем как союз. В его политическом лексиконе такие партнёры всегда были «своими трудными ребятами», с которыми можно иметь дело до тех пор, пока они выгодны», — поделился с RTVI Николай Сухов.

По его словам, «Трамп, верный своему политическому стилю, принимает аш-Шараа не из симпатии, а из расчёта — как “своего сукиного сына”, выражаясь его же языком».

«Для Белого дома это партнёр, который может быть неудобным, но полезным: он держит страну под контролем, не флиртует с Ираном и готов играть по правилам прагматизма», — отметил эксперт.

В преддверии визита сирийской делегации в Вашингтон США внесли на рассмотрение в Совбез ООН проект резолюции о снятии международных санкций с президента аш-Шараа. Чтобы документ был принят, необходимо 9 из 15 голосов «за», а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов: США, России, Китая, Великобритании и Франции. В российской делегации до последнего не говорили, будут ли поддерживать американских проект.

«У нас не принято комментировать позицию по проектам резолюций перед голосованием», — накануне заявил RTVI и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на просьбу рассказать, поддержит ли Москва инициативу Вашингтона.

Однако публичных негативных заявлений со стороны Москвы не было. В итоге Совет Безопасности продемонстрировал редкое согласие, проголосовав за резолюцию, которая сняла санкции с как с аш-Шараа, так и с министра внутренних дел Анаса Хаттаба.

Сначала в Москву

Параллельно с США Сирия восстанавливает диалог и с Россией. После падения режима Башара Асада в декабре 2024-го зазвучали предположения, что Москва «потеряла Сирию», и вывод российских военных с баз «Хмеймим» в аэропорту Латакии и в Тартусе — вопрос времени, причем ближайшего. Ахмад аш-Шараа, возглавивший арабскую республику вместо Асада, имел богатое боевое прошлое, в том числе в рядах «Аль-Каиды* в Ираке»*, а также ее сирийского филиала «Джебхат ан-Нусра»* и группировки ХТШ* — последние две были его детищем.

В России «Джебхат ан-Нусра»* и ХТШ* не просто объявлены террористическими организациями и запрещены — во время гражданской войны в Сирии российские ВКС наносили удары по их позициям, поддерживая правительственные войска.

Однако все это не помешало аш-Шараа в середине октября прилететь в Москву, где его принял президент России Владимир Путин. В Кремле не стали вдаваться в детали переговоров, но одной из центральных тем стало будущее российских военных баз в Сирии.

Деликатность момента состояла в том, что новое сирийское руководство не скрывало желания добиться от Москвы выдачи Башара Асада — в Дамаске намекали, что такая сделка могла бы стать условием для дальнейшего сотрудничества. Однако делегация Сирии вернулась обратно без экс-президента, и публично эту тему на переговорах в Кремле не поднимали.

После встречи в Москве вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия готова участвовать в проектах по энергетике и транспорту, в восстановлении Сирии, а также продолжать работать на месторождениях нефти в стране. При этом министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани сообщил, что все соглашения, заключенные прежним режимом (в том числе по военным базам), объявлены Дамаском недействительными и находятся в процессе пересмотра.

Тем временем 30 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, а также на данные Flightradar24 сообщило, что Россия возобновила полеты на военную базу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Самолеты туда не летали около шести месяцев. Официальных заявлений Москвы на этот счет не было, однако известно, что 28 октября министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с сирийским коллегой Мурхафом Абу Касрой.

Где в Европе ждут аш-Шараа

Вслед за Соединенными Штатами оперативно налаживать связи с Дамаском начала и Европа. К примеру, сразу после США Евросоюз также отменил санкции против Сирии.

«ЕС подтверждает свою приверженность партнерству в переходный период, который поможет сирийскому народу воссоединиться и построить новую мирную Сирию», — заявила в мае глава евродипломатии Кая Каллас.

Из санкционного списка исключили в том числе сирийский Центробанк, компании, которые работают в сфере добычи нефти и переработки хлопка, а также СМИ Сирии. Основные рестрикции против Дамаска и Евросоюз, и Соединенные Штаты ввели в 2011 году. Тогда во главе страны стоял Башар Асад, а в самой Сирии началась гражданская война.

После свержения и бегства Асада западные страны вновь стали открываться Дамаску. Уже в январе в Сирию срочно прилетели занимавшая тогда пост главы МИД Германии Анналена Бербок вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Не обошлось без гендерного конфуза — представители новых властей отказались пожать немецкой дипломатке руку, а ее лицо на протокольных фото, выложенных в соцсетях ХТШ*, оказалось заблюренным. А в мае аш-Шараа стал гостем в Париже, где его в Елисейском дворце принял президент Франции Эммануэль Макрон.

В сентябре на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Ахмед аш-Шараа встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Вообще он стал первым с 1967 года лидером Сирии, выступившим с высокой трибуны ГА ООН.

В ближайшее время аш-Шараа посетит и Германию. В начале ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил временного президента Сирии в Берлин. Он заявил, что им нужно обсудить возвращение на родину сирийских беженцев — вокруг этой темы в ФРГ разворачивается бурная дискуссия.

«Гражданская война в Сирии окончена. Теперь нет абсолютно никаких оснований для предоставления убежища в Германии, и поэтому мы можем начать с депортаций», — объявил Мерц.

По его мнению, большая часть беженцев «вернется в страну добровольно и примет участие в ее восстановлении».

С канцлером в целом согласился (за что подвергся критике со стороны правозащитников) и нынешний министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, который недавно также побывал в Сирии и совершил, по его словам, «получасовую апокалиптическую поездку на машине по центру Дамаска». Правда, дипломат усомнился в том, что сирийцы захотят добровольно покинуть ФРГ. По его словам, Сирия лежит в руинах, и ситуация там «хуже, чем после 1945 года в Германии».

Что Россия и США делят в Дамаске

Визит аш-Шараа в Белый дом — менее чем через месяц после переговоров в Кремле — «не просто пункт в графике международных контактов» нового сирийского президента. Вашингтон и Москва «принимают его почти синхронно — и тем самым подтверждают, что постасадовская Сирия продолжает оставаться ареной глобального соперничества». А «последовательность визитов обозначает качественно новую фазу: Сирия стала объектом, за который снова стоит бороться — но не на поле боя, а за столом переговоров». Об этом RTVI рассказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Николай Сухов.

«Сирийский лидер оказался в эпицентре редкой дипломатической симметрии: за долгие годы войны и восстановления ни один сирийский руководитель не балансировал между Россией и Америкой с такой степенью свободы», — отметил Николай Сухов.

По мнению эксперта, для Соединённых Штатов «Сирия остаётся не целью, а инструментом», а американская стратегия «теперь строится не на вмешательстве, а на управлении рисками».

«Приглашение аш-Шараа в Белый дом — первый явный шаг к переформатированию американского присутствия: от военного контроля к экономическому и институциональному влиянию. Армия США планирует покинуть территорию Сирии (что это произойдет окончательно и в скором времени я не верю), но американский бизнес заходит в её экономику (точно знаю). Вашингтон не ждёт от Аш-Шараа реформ, но ждёт гибкости», — говорит Николай Сухов.

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН отмечает, что «США готовы обсуждать частичное снятие санкций, участие американских компаний в энергетических и логистических проектах и даже допуск сирийских товаров на ближневосточные рынки — при условии, что российское присутствие останется ограниченным военным форматом, влияние Ирана не вернётся в страну и Сирия не станет площадкой для антизападных альянсов».

Со своей стороны, аш-Шараа «фактически предлагает Соединенным Штатам сделку: внутренняя нейтральность Сирии в обмен на внешнюю лояльность».

«Кремль должен воспринимать предстоящие переговоры в Вашингтоне с настороженным прагматизмом. Россия осознаёт, что её монопольное влияние на Дамаск утрачено, но рассчитывает сохранить роль гаранта безопасности и политического посредника», — поясняет Николай Сухов.

С момента визита Аш-Шараа в Москву 15 октября российская дипломатия делает ставку на многосторонний формат.

«Москва предлагает себя в качестве координатора по вопросам безопасности и инфраструктуры, но не готова вкладываться в сирийскую экономику. Инвестиционные риски слишком велики, а политическая отдача всё меньше. Россия пытается превратить своё военное присутствие — базы в Хмеймим и Тартусе — в политический ресурс. Эти базы становятся не инструментом давления, а аргументом в переговорах — символом того, что Москва всё ещё способна гарантировать хотя бы видимость стабильности», — заключает собеседник RTVI.

* организация признана в России террористической и запрещена