Россия вряд ли планирует после завершения СВО начинать боевые действия против стран Балтии, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что внимательно изучает данные разведки. Политик добавил, что рано или поздно Европа должна будет начать диалог с Москвой.

По его мнению, Россия всегда будет испытывать страны НАТО на прочность, но до военных операций дело не дойдет. «Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю общественную дискуссию, но вижу все разведывательные отчеты и очень внимательно их читаю. У меня есть всестороннее понимание оборонного потенциала такой страны, как Финляндия. И испытывать его не имеет смысла», — сказал он.

Когда его спросили, должна ли Европа начать переговоры с Путиным, Стубб ответил утвердительно, но с оговорками.

«Нам следует говорить с Путиным. Вести переговоры с русскими можно только тогда, когда они не находятся в позиции силы», — отметил он.

Такие переговоры, по его мнению, должны вестись совместно с США, однако сначала нужно понять, отвечает ли нынешняя американская политика в отношении России и Украины интересам Европы.

«Если нет — а в определенных аспектах это так, — то нам [странам ЕС] нужно включаться активнее. Но скоординированно. В идеале первый шаг должен исходить от Европейского союза, если это не получится — от “тройки”, то есть Франции, Германии и Великобритании. А если и это не выйдет, придется искать другой формат», — заявил он.

На вопрос о том, не рассматривают ли его как кандидата на роль европейского посредника в контактах с Путиным, Стубб ответил, что здесь не стоит действовать в одиночку.

«Предположений много, но я считаю, что содержание важнее личности. Я бы предпочел, чтобы такие переговоры вела группа людей. Для меня или для кого-либо еще это не вопрос персоналий», — сказал он. Идею о специальном европейском «связном по контактам с Путиным» финский президент назвал упрощением: «Дипломатия значительно сложнее».

Говоря о будущем российско-финских отношений, Стубб подчеркнул, что они неизбежны.

«Отношения с Россией должны быть. Я говорю это как глава государства, у которого общая с Россией граница длиной более 1300 километров. Эта граница останется. В какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения», — заявил он.

Еще в конце мая финская газета Helsingin Sanomat сообщала, что в ЕС рассматривают Стубба как одного из главных претендентов на роль главы европейской переговорной группы по контактам с Россией. Сам он тогда не исключил такой роли: «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя ответить отрицательно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала финского президента первым в списке западных политиков, которые используют «язык ненависти» в адрес России.