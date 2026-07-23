Уровень соли в Азовском море, которое исторически считается одним из самых пресных в мире, вырос на 60% за последние 19 лет. Об этом рассказал «КП — Кубань» заведующий лабораторией прикладной океанографии ЮНЦ РАН, доктор биологических наук Олег Степаньян.

По его словам, Азовское море вступило в затяжную фазу осолонения, чего не фиксировалось за все 150 лет инструментальных наблюдений. Ученый уточнил, что предыдущая длительная фаза осолонения в 1970-е годы заняла всего шесть лет.

С 2007 по 2026 год средняя соленость Азовского моря выросла с 10―11 до 16 граммов солей на литр, сообщил Степаньян. По этому показателю водоем приблизился к своему «старшему брату» — Черному морю, средняя соленость которого достигает 18―19 граммов на литр.

Основной причиной таких изменений ученый назвал истощение впадающих в Азовское море рек, в первую очередь — Дона, чей сток уменьшился почти в два раза с начала девяностых годов: с 30 кубокилометров до 12―15.

«Проблема в том, что в Цимлянское водохранилище просто не попадает достаточно воды. Куда она исчезает по пути — это отдельный вопрос, не до конца понятный», — сказал Степаньян.

Последствием повышения уровня солености стал уход из Азовского моря таких пресноводных видов рыб, как лещ, тарань и шемая, и появление там черноморских видов. Ученый обратил внимание, что это привело к уменьшению численности промысловой рыбы.

Отдельно Степаньян коснулся такого феномена, как нашествие медуз, которые проникают из Черного моря из-за обилия подходящей питательной среды.

В то же время ученый назвал безосновательными прогнозы об обмелении Азовского моря, уровень воды в котором, в отличие от Каспийского моря, остается стабильным. Локальные проблемы, по словам биолога, встречаются лишь в судоходных каналах Таганрогского залива, но это решается углублением дна.

Говоря о разрушении берегов Азовского моря, Степаньян отметил, что это происходило всегда. По его словам, 2,5 тыс. лет назад береговая линия находилась примерно на 2 км дальше в море от современной.

«То есть море наступает на берег со скоростью примерно один километр в тысячу лет. Но болотом оно не станет», — подчеркнул собеседник «КП — Кубань».

Степаньян сослался на результаты российских исследований, которые свидетельствуют о цикличной смене фаз осолонения и распреснения на протяжении тысяч лет, и выразил уверенность, что после завершения цикла засухи море вновь станет пресным.