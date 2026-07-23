Ученые и защитники окружающей среды хотят помешать Илону Маску и другим бизнесменам отправлять в космос группировки дата-центров. По их мнению, запуск миллиона таких спутников не только безвозратно преобразит ночное небо, но и станет катастрофой для атмосферы Земли, климата и человечества, говорится в петиции, с которой ознакомился RTVI.

Сразу несколько американских неправительственных организаций подписали петицию против планов компаний Илона Маска и Джеффа Безоса начать выведение в околоземное пространство космических дата-центров. Среди авторов обращения значатся НПО, занимающиеся защитой неба от антропогенного светового загрязнения, в том числе Public Employees for Environmental Responsibility (PEER) и DarkSky International. Петиция подана в Федеральную комиссию связи США, которая уже начала принимать заявки на запуск космических дата-центров.

Американская SpaceX, которая вывела на околоземную орбиту свыше 10 тыс. спутников Starlink, 30 января 2026 года стала первой компанией, подавшей заявку на новую группировку «миллиона спутников, работающих как дата-центры». По заявлениям компании, эти спутники должны поддерживать работу ИИ-приложений «для миллиардов людей» и работать на солнечном свете на солнечно-синхронных орбитах от 500 до 2 тыс. километров.

В феврале Маск написал, что «глобальный спрос на электроэнергию для ИИ просто не может быть обеспечен наземными решениями, даже в краткосрочной перспективе», и назвал орбитальные дата-центры способом «трансформировать возможности масштабирования вычислений». В январе того же года на Давосском форуме он предсказал, что в течение трех лет орбита станет «самым экономически выгодным местом для ИИ-вычислений».

Ученые и защитники окружающей среды бьют тревогу — они требуют запретить Илону Маску и другим бизнесменам запуск космических группировок дата-центров. По их словам, запуск миллиона таких аппаратов станет катастрофой для атмосферы, климата и людей, говорится в петиции, с которой ознакомился RTVI.

Менее чем через неделю после SpaceX заявку на выведение 88 тыс. дата-центров подал молодой стартап Starcloud. Уже в марте к ним присоединилась Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, заявившая о планах запуска мега-группировки Project Sunrise из 51 600 дата-центров на аналогичные орбиты между 500 и 1800 км.

«Все эти рассматриваемые заявки сопровождаются горячей риторикой. SpaceX, к примеру, заявила, что их орбитальные дата-центры обеспечат человечеству многопланетное будущее среди звезд. Но все они подозрительно расплывчато говорят на тему воздействия на экологию», — говорится в документе.

Авторы отмечают, что в поданных заявках неубедительными выглядят планы компаний по снижению светового загрязнения неба и меры по сведению нерабочих спутников с орбиты, а в некоторых случаях об этом вовсе ничего не сказано. При этом само световое загрязнение неба, которое будет вредить простым людям, астрономам и живой природе — не самая главная претензия.

«Работа более миллиона дата-центров грозит потенциально катастрофическими формами атмосферного загрязнения, опасностью для климата, озонового слоя, здоровья человека и для состава стратосферы в целом, — говорится в петиции. — Вначале спутники надо запустить ракетой, а эти пуски выделяют выбросы, содержащие такие вещества, как оксиды алюминия и частицы сажи. Ракеты — уникальные источники антропогенного загрязнения, поскольку они вводят загрязняющие вещества во все слои атмосферы. А в конце службы спутники входят в атмосферу, сгорая и снова выделяя оксиды алюминия и другие металлические соединения при своем распаде. Таким образом, пуски и сведения с орбиты, необходимые для поддержания миллиона и более спутников, грозят выделением опасных веществ в объемах, превышающих все, чем атмосферу загрязняли в прошлом».

Авторы требуют от Комиссии по связи поставить на паузу выдачу разрешений на запуски, поскольку такие планы «нарушают федеральные законы».

Несколько бывших федеральных чиновников рассказали Guardian, что сомневаются в осуществимости идеи космических дата-центров. Однако их запуск действительно несет риск для атмосферы, считает Стивен Вольц, бывший глава Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), уволенный при администрации Дональда Трампа.

«В них содержится много сложных соединений, и даже если они сгорят, вы же не захотите засорять атмосферу отходами от них, так же как и отходами из дымовой трубы», — сказал он.

По словам Коула Донована, бывшего эксперта NOAA в области космоса, запуск многочисленных группировок дата-центров потребует большого объема редких металлов и других компонентов, нехватка которых уже ощущается, что создаст новую нагрузку на окружающую среду.

Ранее RTVI рассказывал, как германские ученые смогли впервые оценить загрязнение атмосферы при пуске одной из ракет Falcon 9 компании SpaceX.