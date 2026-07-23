ВЦИОМ изучил, как капитальный ремонт сказывается на исторических зданиях Москвы — домах, отнесенных к объектам культурного наследия. Опрос показал, что жители таких домов в большинстве своем считают: ремонт не разрушает историческую ценность здания, а сохраняет ее.

91% жителей домов — объектов культурного наследия отметили, что после реставрационных и ремонтных работ исторический облик здания удалось сохранить. О том, что сохранить облик скорее не удалось, сказали 3% опрошенных.

86% жителей таких домов в целом довольны результатами проведенного капремонта. Обновление исторической застройки жители воспринимают как бережное: состояние здания улучшается, а его архитектурная идентичность остается прежней.

Опрос проведен АЦ ВЦИОМ по заказу редакции «Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня» с 13 апреля по 1 мая 2026 года среди москвичей, в чьих домах в последние пять лет проводился капремонт. Оценки сохранности исторического облика получены от жителей домов, отнесенных к объектам культурного наследия.