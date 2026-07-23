В Московской области при выполнении взлета упал учебно-боевой самолет, сообщило Минобороны России в четверг, 23 июля, передает «Интерфакс».

Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет, заявили в ведомстве. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, полет выполнялся без боекомплекта, уточнили в пресс-службе Минобороны.

Предварительная причина аварии — техническая неисправность авиационной техники, говорится в сообщении.

Самолет упал на поле между звенигородским микрорайоном Шихово и деревней Луцино в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей. Оперативные службы выехали на место происшествия, рассказал источник «Известий».

Телеграм-каналы Mash и SHOT со ссылкой на очевидцев утверждают, что пилот сумел увести самолет в поле, в сторону от жилых домов, после чего катапультировался.

По данным источника «Коммерсанта», крушение потерпел истребитель Су-57. По словам собеседника газеты, по факту инцидента Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). В причинах ЧП также будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны, добавил источник.