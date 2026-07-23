Политика американских властей по сближению с Саудовской Аравией имеет целью ослабление роли Китая на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Он отметил, что Вашингтон стремится воспрепятствовать дальнейшему «дрейфу» нефти из Саудовской Аравии в направлении КНР на фоне глобального противостояния двух сверхдержав.

Политолог назвал саудовское правительство «самым главным союзником» властей США. Он напомнил, что Эр-Рияд внес основной вклад в развал экономики СССР в середине 1980-х годов, когда на рынок поступило огромное количество саудовской нефти, что привело к падению цен на топливо.

«Это была спланированная стратегия. Эр-Рияд всегда был американским союзником», — выразил уверенность Блохин.

Политолог обратил внимание, что торговый оборот в нефтяной сфере между Саудовской Аравией и Китаем достиг значительных объемов, при этом поставки оплачиваются не в долларах, а в юанях.

В связи с этим, заключил Блохин, США стремятся обеспечить устойчивость своих позиций на Ближнем Востоке и ослабить Пекин путем сокращения количества нефти, экспортируемой Эр-Риядом в КНР.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной программы, позволяющее властям страны приступить к обогащению урана.

По данным СМИ, положения договора предполагают центральную роль американских компаний в развитии саудовской ядерной инфраструктуры в обход конкурентов из других государств. По результатам совместной работы может быть также принято решение о возведении завода по обогащению урана на территории королевства.