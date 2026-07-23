В ближайшее время в Россию должна прибыть партия топлива из Индии, сообщает Financial Times (FT). Начать импорт сырья из-за рубежа российские власти решили на фоне трудностей на топливном рынке, возникших после ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), говорится в статье.

По данным аналитической компании Kpler, танкер с 42 тыс. т бензина, доставленного с индийского НПЗ в городе Вадинаре, должен прибыть 26 июля на нефтяной терминал на Белом море. Груз с топливом, как утверждается, был впервые загружен на судно Agni 18 июня, а 6 июля партию сырья перегрузили на танкер Garnet в районе города Дамиетты у побережья Средиземного моря в Египте. По состоянию на 22 июля судно следовало на север вдоль норвежского побережья.

Нефтеперерабатывающим заводом в Вадинаре владеет индийская компания Nayara Energy, в которой 49% акций принадлежит «Роснефти». По данным Kpler, более 90% нефти, переработанной на этом НПЗ в 2026 году, поступило из России.

В самой Nayara заявили, что «не продавали и не планируют продавать топливо российским компаниям», а также что компания «по-прежнему привержена обслуживанию индийского рынка и удовлетворению спроса на топливо по всей Индии».

Поставка топлива из Индии, которая, как ожидается, прибудет в Россию в воскресенье, вероятно, станет крупнейшей разовой партией импортного бензина с момента начала топливного кризиса, утверждает FT.

В начале июля агентство Reuters сообщило, что из Индии в РФ было отправлено не менее 60 тыс. т бензина, что эквивалентно около 60% от суточного потребления страны.

FT также напоминает, что Россия в июне значительно увеличила импорт топлива из Беларуси.

О планах начать импортные поставки нефтепродуктов вице-премьер РФ Александр Новак объявил 8 июля. Он указывал, что дефицит топлива на российском рынке вызван выходом из строя НПЗ из-за «прилетов» по ним.

Президент России Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и не способными повлиять на общую экономическую динамику.