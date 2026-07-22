Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной программы королевства, которое может открыть Эр-Рияду путь к обогащению урана. Об этом со ссылкой на американских чиновников написала The Wall Street Journal; позже информацию подтвердило агентство Associated Press со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

По данным WSJ, соглашение рассчитано на 30 лет и оценивается в десятки миллиардов долларов; оно должно дать американским компаниям центральную роль в развитии саудовской ядерной инфраструктуры, «исключив иностранных конкурентов».

AP уточняет: документ предусматривает совместное американо-саудовское исследование, по итогам которого может быть построен завод по обогащению урана на территории королевства. При этом, по данным одного из источников агентства, соглашение не будет включать Дополнительный протокол МАГАТЭ — расширенный механизм проверок, дающий агентству право инспектировать необъявленные объекты. Это совпадает с информацией в материале CNN от 18 июля: черновик соглашения тогда уже не предусматривал усиленных проверок, а разницу должно было компенсировать двустороннее соглашение Вашингтона и Эр-Рияда.

Формальное объявление о сделке ожидается уже 22 июля, пишет AP. Документ также должен быть направлен в конгресс — законодатели, опасающиеся распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке, теоретически могут заблокировать его, но для этого потребуется собрать двухпартийное большинство.

Объявление готовится на фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана, одной из целей которой Трамп называл предотвращение создания Тегераном ядерного оружия. Наследный принц Мухаммед бен Салман ранее неоднократно заявлял, что Саудовская Аравия создаст собственное ядерное оружие, если это сделает Иран.

Эксперты, опрошенные CNN, расходятся в оценке риска: представитель Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт предупреждала, что отказ от Дополнительного протокола создает прецедент двусторонних договоренностей в обход единых стандартов МАГАТЭ. Профессор права Университета Алабамы Дэн Джойнер, напротив, считает двустороннее соглашение «разумным способом» дополнить действующие гарантии — при условии, что итоговые условия окажутся достаточными.

Для сравнения с прежней практикой: в 2009 году США и ОАЭ подписали так называемое «Соглашение 123», по которому Абу-Даби отказался от собственного обогащения урана в обмен на усиленный надзор МАГАТЭ — эту схему эксперты называют «золотым стандартом» ядерного сотрудничества. Новая сделка с Саудовской Аравией от нее отступает.

Белый дом и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне на запросы AP не ответили.