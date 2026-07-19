США предварительно согласились разрешить Саудовской Аравии обогащать уран, не требуя от королевства принятия расширенного механизма проверок МАГАТЭ. Об этом со ссылкой на источники и изученные документы пишет CNN. Фактически это снимает одно из главных международных препятствий на пути к созданию в стране ядерного оружия.

Согласно статье, черновик соглашения не обязывает Саудовскую Аравию принять так называемый Дополнительный протокол МАГАТЭ — расширенный механизм проверок, дающий агентству право инспектировать необъявленные объекты. Вместо этого гарантии будут действовать только на двусторонней основе, между США и королевством, — это следует из поданного администрацией в Конгресс в прошлом году отказного письма и майского письма Госдепартамента законодателям, которые изучил телеканал.

Такой подход сильно отличается от соглашения США и ОАЭ 2009 года, в котором Эмираты согласились на усиленный надзор агентства и отказались от обогащения и переработки (эксперты называют эту сделку «золотым стандартом» ядерного сотрудничества).

Уран и переработка плутония — два основных способа получить материал для ядерного заряда; большинство стран с гражданскими реакторами не производят обогащенный уран самостоятельно, а закупают его у таких поставщиков, как Соединенные Штаты или Россия, получая материал в запечатанных партиях под строгим международным контролем.

Однако пока это еще не утверждено. Несмотря на то, что переговоры между Вашингтоном и Эр-Риядом завершились еще в октябре 2025 года, черновик соглашения о поддержке гражданской ядерной программы королевства до сих пор ждет подписи главы Белого дома. По данным двух источников CNN, задержку отчасти объясняет продолжающийся конфликт США с Ираном — по словам самого Трампа, отчасти начатый именно для того, чтобы не допустить создания Тегераном ядерного оружия на основе обогащенного урана.

Часть законодателей, по данным еще одного источника, считает, что администрация тянет с подписанием и по другой причине — есть риск, что Конгресс примет двухпартийную резолюцию, блокирующую вступление соглашения в силу. Белый дом и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне на запрос не ответили.

Соглашение включает так называемое «Соглашение 123» о гражданском ядерном сотрудничестве и обязательный договор о гарантиях; по данным четырех источников, оба документа до сих пор не направлены в Конгресс, хотя федеральный закон обязывает Белый дом сделать это после подписания.

Само «Соглашение 123» — лишь базовая правовая рамка для передачи ядерных материалов и технологий в гражданскую программу другой страны; конкретные поставки подлежат отдельному одобрению.

Еще в начале года часть членов Конгресса получила общее представление об условиях сделки: уже тогда, по словам источника, в ней фигурировала «беспрецедентная» для подобных соглашений оговорка о праве на определенный уровень обогащения урана и/или переработки плутония внутри страны. Обогащение будет сопровождаться ограничениями, введенными США, но их конкретное содержание неизвестно.

Эксперт по нераспространению Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт пояснила, что Дополнительный протокол изначально создавался, чтобы дать МАГАТЭ больше доступа после того, как стало ясно: базовых соглашений о гарантиях недостаточно, чтобы помешать странам продвигаться к созданию ядерного оружия.

Консультант по ядерному регулированию и профессор права Университета Алабамы Дэн Джойнер заявил CNN, что само по себе отсутствие Дополнительного протокола не повод для тревоги, назвав двустороннее соглашение «разумным способом дополнить» уже существующие гарантии Саудовской Аравии перед МАГАТЭ — при условии, что окончательные, пока не раскрытые положения договора окажутся достаточными.

По его мнению, выгоды мирного ядерного сотрудничества с королевством перевешивают «риск распространения ядерного оружия», а среди аргументов в пользу сделки — коммерческая выгода для возрождающейся ядерной отрасли США, что соответствует энергетической политике администрации Трампа, и риск того, что в противном случае Саудовскую Аравию на менее строгих условиях обеспечат ядерными технологиями Россия или Китай.

Однако у Дэвенпорт другая позиция: она считает, что создание прецедента индивидуальных договоренностей в обход единых международных стандартов может позволить и другим странам поступать так же с собственными партнерами.

«Как бы Соединенные Штаты отнеслись к тому, если бы Россия начала продвигать свои двусторонние гарантии вместо более жестких стандартов МАГАТЭ?» — заметила она.

Наследный принц Мухаммед бен Салман и ранее давал понять, что при появлении ядерного оружия у Ирана Саудовская Аравия создаст собственное. В 2018 году он заявлял в интервью CBS News для программы «60 Minutes»: «Саудовская Аравия не хочет заполучить ядерную бомбу, но, без сомнения, если Иран разработает ядерное оружие, мы поступим так же в кратчайшие сроки».

В 2023 году в интервью Fox News журналисту Брету Бэйеру он повторил эту позицию, добавив, что «мир не может увидеть еще одну Хиросиму», и что королевству «придется получить» оружие «по соображениям безопасности, для баланса сил».