«Яблоко» продолжает избирательную кампанию и будет добиваться отмены решения Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму. Об этом председатель партии Николай Рыбаков сообщил в эфире RTVI.

Рыбаков заявил, что в партии царит рабочий настрой.

«Потому что мы обжалуем это решение Верховного суда. Мы продолжаем избирательную кампанию. «Яблоко» участвует в выборах. Решение суда пока не вступило в силу, и мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы оно было отменено и не вступило в силу в итоге», — сказал политик.

Он отметил, что партия участвует в выборах в законодательные собрания в восьми субъектах Федерации. «И у нас сейчас зарегистрировано 130 кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу по одномандатным округам. Поэтому работы очень много», — сказал Рыбаков.

При этом он не исключил, что одномандатников тоже могут снять с выборов. «Ну, 50 на 50: либо снимут, либо не снимут», — оценил вероятность такого развития событий Рыбаков.

Рыбаков заявил, что «Яблоко» ведет кампанию для того, чтобы «как можно больше людей имели возможность сказать», что выступают за мир.

«Я считаю, что мы главное уже вместе с гражданами достигли, потому что теперь уже никто в мире не может сказать, что в России все поддерживает всё происходящее», — добавил Рыбаков.

Он призвал сторонников партии не вестись «на какие-то возможные провокации».

«Мы понимаем, что сейчас будет нестись в интернете против нас всё, что только возможно <…> Будут какие-нибудь провокации, что «давайте мы куда-нибудь пойдем, тут что-нибудь сделаем», еще что-то. Ни на что это вестись не надо, потому что самое сейчас главное — сберечь себя, сберечь наше общее понимание того, что нет ничего важнее, чем человеческая жизнь», — заявил Рыбаков.

Он также ответил на вопрос, может ли «Яблоко» потерять статус политической партии в 2028 году. По закону партия, не участвовавшая в течение семи лет в выборах, подлежит ликвидации.

«Мы сделаем все для того, чтобы этого не произошло. И все механизмы у нас для этого есть — продолжать участие в выборах. Там очень длинная статья, что нужно делать. И очень много вариантов, что мы должны сделать в 2026, 2027 и 2028 году для того, чтобы продолжать быть российской политической партией», — сказал Рыбаков.