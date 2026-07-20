США заинтересованы в строительстве новых заводов по производству урана, и Саудовская Аравия выступает подходящим для этой цели местом. Об этом заявил «Абзацу» эксперт по ядерному вооружению Максим Шингаркин.

По его словам, в Саудовской Аравии построить завод проще, чем в США.

«Так устроено, что, чей бы уран это ни был, его контролирует правительство США. Условно говоря, частная компания американцев имеет завод в Европе, но не может продать ни одного килограмма этого урана, не получив соответствующего разрешения от правительства», — отметил эксперт.

Сотрудничая с Эр-Риядом, Вашингтон расширяет географию мест и стран, где можно было бы заниматься обогащением урана, пояснил Шингаркин. Он добавил, что в США высокие цены на электричество, в связи с чем американские власти заинтересованы в том, чтобы производство сырья было расположено недалеко и чтобы там была дешевая электроэнергия.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии заниматься обогащением урана и переработкой плутония на своей территории. Как утверждается, соглашение, основные параметры которого были согласованы еще в октябре 2025 года, не предусматривает дополнительных проверок со стороны МАГАТЭ. Вместо этого предполагаются гарантии только на двусторонней основе, между США и королевством.

Из публикации CNN следует, что Вашингтон в планирующейся сделке с Эр-Риядом отошел от своих прежних жестких требований в сфере нераспространения ядерного оружия. В то же время договоренность, получившая название «Соглашение 123», до сих пор не оформлена официально и не была направлена в конгресс США для рассмотрения, как того требует закон.